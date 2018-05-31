AB gelecekteki bütçesini tartışıyor

STRAZBURG (AA) - Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun 2021-2027 yıllarına yönelik bütçe taslağında yer alan kesintilere karşı çıktı.

Strazburg'da toplanan AP Genel Kurulu'nda AB'nin 2021-2027 yıllarına yönelik Çok Yıllı Mali Çerçeve'ye ilişkin bağlayıcı olmayan bir karar oylandı.

Söz konusu karar metni, 409 "evet", 213 "hayır" ve 61 "çekimser" oyla kabul edildi.

Metinde, AB'nin gelecekteki bütçesinde Ortak Tarım Politikası (CAP) ve uyum programlarına yönelik fonların en azından mevcut seviyede muhafaza edilmesi gerektiği kaydedildi.

AB Komisyonu'nun araştırma ve Erasmus eğitim programı gibi alanlara yönelik önerdiği artışların yetersiz olduğu vurgulanan metinde, Erasmus programı bütçesinin üç katına çıkarılması, KOBİ'lere özel finansman sağlanması, genç işsizlikle mücadeleye ayrılan kaynakların iki kat artırılması, araştırma ve inovasyon bütçesinin de en az yüzde 50 yükseltilmesi talep edildi.

Metinde, güvenlik, sığınmacılar ve dış ilişkiler için de ilave mali kaynak gerekliliğinin altı çizildi.