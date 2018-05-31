FİNANS

AB gelecekteki bütçesini tartışıyor

FİNANS HABERLERİ  | 31.05.2018 00:30 | Son Güncelleme

Avrupa Parlamentosu, AB Komisyonu'nun 2021-2027 yıllarına yönelik bütçe taslağında yer alan kesintilere itiraz etti

STRAZBURG (AA) - Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun 2021-2027 yıllarına yönelik bütçe taslağında yer alan kesintilere karşı çıktı.

Strazburg'da toplanan AP Genel Kurulu'nda AB'nin 2021-2027 yıllarına yönelik Çok Yıllı Mali Çerçeve'ye ilişkin bağlayıcı olmayan bir karar oylandı.

Söz konusu karar metni, 409 "evet", 213 "hayır" ve 61 "çekimser" oyla kabul edildi.

Metinde, AB'nin gelecekteki bütçesinde Ortak Tarım Politikası (CAP) ve uyum programlarına yönelik fonların en azından mevcut seviyede muhafaza edilmesi gerektiği kaydedildi.

AB Komisyonu'nun araştırma ve Erasmus eğitim programı gibi alanlara yönelik önerdiği artışların yetersiz olduğu vurgulanan metinde, Erasmus programı bütçesinin üç katına çıkarılması, KOBİ'lere özel finansman sağlanması, genç işsizlikle mücadeleye ayrılan kaynakların iki kat artırılması, araştırma ve inovasyon bütçesinin de en az yüzde 50 yükseltilmesi talep edildi.

Metinde, güvenlik, sığınmacılar ve dış ilişkiler için de ilave mali kaynak gerekliliğinin altı çizildi.

AB Komisyonu'nun 2021-2027 dönemi bütçesine yönelik Çok Yıllı Mali Çerçeve'sinde gelirler 1 trilyon 135 milyar avro, harcamalar ise 1 trilyon 105 milyar avro olarak belirlenmişti.

\

- Bütçenin kabulü tüm üyelerin onayına bağlı

Uzun vadeli AB bütçesine ilişkin karar, AP'nin onayı ve üye ülkelerin AB Konseyi'ndeki oy birliği ile belirlenecek.

AB bütçesinde yer alan harcama kalemlerine ilişkin ödeneklerin yıllık tavanını önceden belirleyen Çok Yıllı Mali Çerçeve, bütçe disiplini ve kaynakların AB'nin politika öncelikleri doğrultusunda ve etkin şekilde dağılımını sağlamayı amaçlıyor. Yaklaşık 1 trilyon avroluk AB'nin mevcut mali çerçevesi 2014-2020 dönemini kapsıyor.

AB bütçesinde gelir kalemleri, büyük ölçüde üye ülkeler tarafından sağlanan kaynaklardan sağlanıyor. Bütçenin harcamalar kısmı tarım, ekonomik ve yapısal fonlar, araştırma, eğitim, dış ilişkiler, genişleme ve idari giderlerden oluşuyor. AB bütçesinin denetimini ise merkezi Lüksemburg'da bulunan AB Sayıştayı yapıyor.

PARTNERÜnlü yıldız ve genç sevgilisi herkesin içinde...Ünlü yıldız ve genç sevgilisi herkesin içinde...
Gergerli: 467 bin 776 şirket, kefalet desteğiyle 255 milyar liralık kredi kullandıGergerli: 467 bin 776 şirket, kefalet desteğiyle 255 milyar liralık kredi kullandı
Pegasus Havayolları‘nın Amman uçuşları başlıyorPegasus Havayolları‘nın Amman uçuşları başlıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AP Avrupa Avrupa Birliği Bütçe Çok Yıllı Mali Çerçeve karar Strazburg tarım uyum

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

Muharrem İnce ile Nagehan Alçı arasında canlı yayında gerginlik

Muharrem İnce ile Nagehan Alçı arasında canlı yayında gerginlik

Boykot işe yaradı, fiyatlar 50 TL birden düştü

Boykot işe yaradı, fiyatlar 50 TL birden düştü

Şirketler de tapu başvurularını internetten yapabilecek

Şirketler de tapu başvurularını internetten yapabilecek

UBER'e ilk 5 ayda rekor ceza

UBER'e ilk 5 ayda rekor ceza

Türkiye'nin en büyük sanayi şirketleri listesi açıklandı

Türkiye'nin en büyük sanayi şirketleri listesi açıklandı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Beyaz ette büyük kriz! 20 günlük tavuk kaldı

Beyaz ette büyük kriz! 20 günlük tavuk kaldı

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gergerli: 467 bin 776 şirket, kefalet desteğiyle 255 milyar liralık kredi kullandı

Gergerli: 467 bin 776 şirket, kefalet desteğiyle 255 milyar liralık kredi kullandı

Pegasus Havayolları‘nın Amman uçuşları başlıyor

Pegasus Havayolları‘nın Amman uçuşları başlıyor

Tütünden vazgeçtiler, çilekle yüzleri güldü

Tütünden vazgeçtiler, çilekle yüzleri güldü

Rüzgâr enerjisi sektörüne 'insan gücü' yetiştirecekler

Rüzgâr enerjisi sektörüne 'insan gücü' yetiştirecekler

Kuru kayısıda ilk lisanslı depo için imzalar atıldı

Kuru kayısıda ilk lisanslı depo için imzalar atıldı

Antalya turizminde 28 Mayıs rekoru

Antalya turizminde 28 Mayıs rekoru

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.