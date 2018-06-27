AB içinde sınır ötesi ödemelerde maliyetler düşürülecek

Mahmut Can Emir / İstanbul, 27 Haziran (DHA) - Avrupa Birliği büyükelçileri, AB içinde euro ile yapılan sınır ötesi ödeme maliyetlerinin düşürülmesi önerisini benimsedi.

Büyükelçiler, Başkanlıktan, Avrupa Parlamentosu’nun müzakereye hazır olduğunda çalışmaların başlatılmasını istediler.

Bulgaristan Finans Bakanı ve Avrupa Konseyi Temsilcisi Vladislav Goranov, iyi işleyen bir ortak pazarda, işletmeler ve tüketiciler euro ile yapılan ödemelerde aynı kolaylıklara sahip olabilmedi dedi ve ekledi:

"Bugün, tüketicinin euro bölgesinde olmasına bakılmaksızın, euro transferlerinin orantısız bir şekilde yüksek bir ücrete tabi olmaması gerektiği konusunda anlaştık."

Euro kullanılarak yapılan sınır ötesi ve ulusal işlemler 2009 yılından bu yana Euro Bölgesi'nde aynı ücrete sahip, ancak para birimi olarak euro kullanmayan ülkelere yapılan euro transferleri yüksek işlem bedeli ücretine tabi tutuluyor.

Avrupa Konseyi, Avrupa Komisyonu’nun kredi transferleri, kart ödemeleri veya nakit para çekme gibi hizmetler için Avrupa Komisyonu'ndaki sınır ötesi ödemelerin ücretlerini, aynı değere karşılık gelen ulusal ödemeler için yapılan masraflarla birlikte üye devletin ulusal para biriminde yapılmasını destekledi.

Alınan bu önlem, Euro bölgesinde yaşamayan 150 milyon tüketiciyi ilgilendiriken yıllık 1.8 milyarlık fazladan bir ticaret hacmine yol açacak.

Buna ek olarak, Konsey teklifi gözden geçirerek, şeffaflık adına işlemin toplam tutarı ile ödeme yapan kişinin hesabındaki para birimi arasındaki tutarı ve Avrupa Merkez Bankası'nın mevcut en son referans döviz kuru oranının uygulanmasından doğan tutar arasındaki farkı açıklamakla yükümlü kıldı.



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