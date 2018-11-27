AB ihracatı 36 milyona iş sağlıyor

AB'nde ihracat odaklı işlerin yüzde 54'ünün imalat sektöründe olduğuna işaret edilen raporda, ihracatın makine ve ulaşım ekipmanları alanında 10,4 milyon, metal sektöründe 2,9 milyon, kimya sektöründe de 2 milyon kişiye istihdam sağladığı belirtildi.

AB'nin gerçekleştirdiği ihracatın üye ülkelerde toplam 36 milyon kişiye iş imkanı sağladığına dikkat çekilen raporda, ihracatla ilgili işlerin değer alanlara göre ortalama yüzde 12 oranında yüksek ücret verdiği ifade edildi.

Raporda, Almanya'da toplam 8,4 milyon, İngiltere'de 4,2 milyon, Fransa'da 3,4 milyon, İtalya'da da 3,2 milyon kişinin istihdamının ihracat kaynaklı olduğu kaydedildi.

AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström, raporla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu çalışma, ticaretin iş anlamına geldiğini açıkça ortaya koyuyor. AB'nin dünyaya ihracatı, Avrupa'nın her köşesinde çok sayıda vatandaşın geçimini destekliyor." ifadelerini kullandı.

