FİNANS

AB ihracatı 36 milyona iş sağlıyor

FİNANS HABERLERİ  | 27.11.2018 13:03 | Son Güncelleme

İhracat, AB'nde 36 milyon kişiye iş imkanı sağlıyor

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği'nin (AB) dünyaya ihracatı üye ülkelerde toplam 36 milyon kişiye istihdam sağlıyor.

AB Komisyonu, "AB'de ihracatın istihdam ve gelire etkileri" başlıklı raporunu yayınladı.

Raporda, AB üyesi bütün ülkelerin ihracattan ekonomik faydalar sağladığı, AB'nde ihracat kaynaklı istihdamın 2000-2017 yılları arasında yüzde 66 oranında yükseldiği kaydedildi.

AB'nin gerçekleştirdiği ihracatın üye ülkelerde toplam 36 milyon kişiye iş imkanı sağladığına dikkat çekilen raporda, ihracatla ilgili işlerin değer alanlara göre ortalama yüzde 12 oranında yüksek ücret verdiği ifade edildi.

Raporda, AB'nde ihracat odaklı istihdamın toplam istihdamdaki payının 2000 yılında yüzde 10,1 seviyesindeyken 2017'de yüzde 15,3'e çıktığına işaret edildi.

AB'nde ihracat odaklı işlerin yüzde 54'ünün imalat sektöründe olduğuna işaret edilen raporda, ihracatın makine ve ulaşım ekipmanları alanında 10,4 milyon, metal sektöründe 2,9 milyon, kimya sektöründe de 2 milyon kişiye istihdam sağladığı belirtildi.

Raporda, Almanya'da toplam 8,4 milyon, İngiltere'de 4,2 milyon, Fransa'da 3,4 milyon, İtalya'da da 3,2 milyon kişinin istihdamının ihracat kaynaklı olduğu kaydedildi.

AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström, raporla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu çalışma, ticaretin iş anlamına geldiğini açıkça ortaya koyuyor. AB'nin dünyaya ihracatı, Avrupa'nın her köşesinde çok sayıda vatandaşın geçimini destekliyor." ifadelerini kullandı.

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AB Avrupa Avrupa Birliği ihracat istihdam

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