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AB ile ABD arasında ticari misilleme gerilimi

FİNANS HABERLERİ  | 26.06.2018 16:56 | Son Güncelleme

AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Malmström: -"(ABD'ye yapılan ticari misillemeler hakkında) Uluslararası küresel kurallara uygun davranmamanın sonuçları olması gerekir"

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström, ABD'ye yapılan ticari misillemeler hakkında, "Uluslararası küresel kurallara uygun davranmamanın sonuçları olması gerekir." dedi.

Malmström, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında AB ve ABD arasında yaşanan ticari gerilime ilişkin değerlendirmede bulundu.

ABD'li uluslararası motosiklet üreticisi Harley-Davidson'ın AB'nin ABD'ye karşı uygulamaya başladığı gümrük vergileri nedeniyle, ABD'deki üretiminin bir kısmını deniz aşırı ülkelere taşıma kararıyla ilgili Malmström, "Uluslararası küresel kurallara uygun davranmamanın sonuçları olması gerekir." diye konuştu.

Malmström, yaşanan sürecin ABD ekonomisi için olumlu olmadığını, ABD'li işletmelerin ve tüketicilerin yönetime baskı yapması gerektiğine dikkati çekerek, AB ve ABD arasında ticari konularda bir görüşme veya müzakerenin devam etmediğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa arabalarına ilave gümrük vergileri uygulanması tehdidiyle ilgili Malmström, "Bu konuda ne yapabileceğimizi tartışacağız ama henüz erken." değerlendirmesinde bulundu.

Malmström, uygulanmaya başlayan gümrük vergilerinin AB çelik ve alüminyum sektörlerine olası etkilerinin değerlendirildiğini, söz konusu sektörlere ilave korunma tedbirleri konusundaki kararın temmuz ayı ortasında alınacağını söyledi.

-Süreç

ABD Başkanı Trump, 9 Mart'ta ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 gümrük tarifesi uygulanacağını açıklamış, AB'ye bu vergilerden 1 Haziran'a kadar geçici muafiyet tanımıştı. AB, ABD'nin yakın müttefiki olduğunu ve ulusal güvenlik tehdidi olmadığını gerekçe göstererek ABD'nin gümrük vergilerinden daimi bir biçimde muaf tutulma çağrısında bulunmuştu. Taraflar arasında yapılan müzakereler sonucu AB, ABD'yi kararından vazgeçirememişti.

ABD'nin devreye aldığı ilave gümrük vergileri konusunda dengeleyici tedbirler alan AB, 22 Haziran'dan itibaren ABD'den ithal edilen mısır, barbunya, pirinç, mısır gevreği, fıstık ezmesi, yaban mersini, portakal suyu, viski, puro, sigara, tütün, ruj, kot pantolon, nevresim, ayakkabı, lavabo, merdiven, vantilatör, motosiklet, yat, tekne, tüp ve çelik gibi yüzlerce farklı ürüne yüzde 25 gümrük vergisi yürürlüğe koydu.

AB'nin kararının ardından ABD Başkanı Trump, Avrupa'dan ithal edilen tüm araçlara yüzde 20 ek gümrük vergisi uygulama tehdidinde bulundu.

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