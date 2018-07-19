"AB ile ilişkilerde yeni ivme yaşanacak"

İSTANBUL (AA) - İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, "OHAL sonrası dönemde ilk hedef AB süreci olmalı. Türkiye'nin her alanda ilerlemesi açısından AB çıpasının önemi çok büyük." açıklamasında bulundu.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada OHAL'in sona ermesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

OHAL'in sona ermesinin, AB ile ilişkilerde de yeni bir ivmeyi gündeme getirebileceğini belirten Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"2 yıldır devam eden OHAL uygulamasının artık sona ereceği açıklandı. OHAL sonrası dönemde devletin terörle mücadelesinde herhangi bir zafiyet olmaması için 3 yıllık bir süre zarfında bazı güvenlik önlemleri alınabilecek. Ancak OHAL'in kalkması ile birlikte AB'nin Türkiye'de eleştirdiği birçok noktada gelişme sağlanabilecek. Siyasi ve ekonomik alanda reform sürecinin hızlanması mümkün olabilecek. Üyesi bulunduğumuz Avrupa Konseyi'nden de OHAL'in sona ermesi ile ilgili olumlu bir açıklamanın gelmesi, Avrupa ile kaybettiğimiz zeminin yeniden kazanılması yönünde cesaretlendirici sinyallerin geldiğini gösteriyor."