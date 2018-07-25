"AB ile normalleşme sürecinde Gümrük Birliği öncelik taşıyor"

İSTANBUL (AA) - İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin normalleşme sürecinde Gümrük Birliği'nin modernizasyonunun öncelik taşıdığını ifade etti.

Ayhan Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’nin AB ile Gümrük Birliği'nin modernizasyon çalışmalarına siyasi nedenlerle başlanamadığını ve bu konunun aciliyet arz ettiğini belirtti.

OHAL’in sona ermesinin ardından AB ile bir normalleşme sürecinin başlamasını beklediğini aktaran Zeytinoğlu, "Son iki yıldır AB ile ilişkilerde herhangi bir ilerleme kaydedemedik. AB’nin en fazla üzerinde durduğu konu olan OHAL’in sona ermesi ile yeni bir fırsat penceresi açılmış oldu." ifadelerini kullandı.

Türkiye’de yeni sisteme geçiş ve hükümetin kurulmasının da istikrar açısından önemli olduğunu vurgulayan Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"Hollanda ile diplomatik ilişkilerin düzelmesi ve Almanya’nın ekonomik yaptırımlara son vererek seyahat uyarısını hafifletmesi de Avrupa ile yeni bir dönemin başlamakta olduğunu gösteriyor. Dünyadaki gelişmeler, Çin ile ABD arasında yükselen rekabet, Rusya’nın güç politikası, Suriye’de Türkiye’nin de müdahil olması ve özellikle Trump’ın Avrupa’ya karşı çatışmacı bir tavır alması da ülkemizin önemini Avrupalılara bir kez daha hatırlattı. Bundan sonra artık AB sürecini de dikkate alarak siyasi ve ekonomik alanda reform sürecinin hızlandırılması ve başta yargı olmak üzere hukuk sisteminin güçlendirilmesi beklentisi içindeyiz. Bu şekilde başlıca ihracat pazarımız olan AB ile ilişkilerde normalleşme ve katılım sürecinin canlandırılması mümkün olacaktır."