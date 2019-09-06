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AB ile normalleşmede anahtar Schengen ve gümrük birliği 

FİNANS HABERLERİ  | 06.09.2019 15:58 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Can Baydarol, Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki ilişkilerin "pek olumlu görünmediği"ne işaret ederek, "normalleşme" için Schengen vize serbestisi ve Gümrük Birliği'nin güncellenmesi adımlarının atılması gerektiğini söyledi.

Deniz Kılınç Robert Badendieck / İstanbul, 6 Eylül (DHA) - Avrupa Birliği Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Can Baydarol, Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki ilişkilerin "pek olumlu görünmediği"ne işaret ederek, "normalleşme" için Schengen vize serbestisi ve Gümrük Birliği'nin güncellenmesi adımlarının atılması gerektiğini söyledi.
DHA'nın sorularını yanıtlayan Baydarol, AB?deki karmakarışık duruma paralel olarak Türkiye ve AB ilişkilerindeki normalleşmeden önce makulleşme aşamasının daha önemli olduğuna dikkat çekti.
Baydarol, söz konusu ilişkilerin geleceğe yönelik olarak iyileştirilmesi kapsamında da öncelikle Schengen vize serbestisi ve Gümrük Birliği "güncellemesi gereğinin" altını çizerek, şu değerlendirmeyi yaptı:
Herkes bu sıralar normalleşmeden bahsediyor fakat ben normalleşmenin ön safhasının makulleşme olduğuna inanıyorum. Şu anda o kadar karmaşık bir durum var ki, AB ne yapıyor ne ediyor belli değil.
"Avrupa'da Mayıs ayında parlamento seçimleri yapıldı. Parlamento seçiminden sonra bütün AB yönetimi değişecek ve yeni bir dönem başlayacak.
"Bu dönem içinde Türkiye'nin çok kısa vadede tam bir üyelik beklemesi zaten normal bir şey değil fakat ilişkinin her durumda normalleşmesi gerekiyor.
"Bunun için de şu an yapılabilecek iki madde var. Bunlardan ilki yılan hikayesine dönen Schengen vizesi mevzusu. Çünkü Schengen vizesi öyle bir anlatıldı ki, hem Türkiye?de hem Avrupa'da çok büyük bir yanlış anlaşılma ortaya çıktı, sanki bir serbest dolaşımmış gibi algılandı.
"Schengen vizesinin kaldırılması bir turistik vize serbestisidir. Bunun dışında bir anlamı yok; fakat, bu ara Avrupa'da popülizm çok yaygın. Türkler gelecek diye bir algı oluştu fakat gelecekse de zengin Türkler gelecek.
"Dolayısıyla buradaki durumu anlamak pek mümkün değil.
"İkincisi de tabi Gümrük Birliği'nin güncellenmesi meselesi. Orada da samimi söylemek gerekirse bundan karlı çıkacak olan taraf Avrupa Birliği'dir. Buna rağmen orada da bir direnç görüyoruz. Sanki Türkiye'ye bir siyasi taviz veriliyormuş havası var.
"Dolayısıyla önümüzdeki dönemde atılabilecek iki adımın artık atılması lazım ama gerçekleşir mi gerçekleşmez mi diye de sorarsanız, çok pozitif düşünmediğimi de belirtmem gerekir."

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