FİNANS

AB, internetteki terör içeriğini hızla kaldırtacak

FİNANS HABERLERİ  | 12.09.2018 13:46 | Son Güncelleme

AB Komisyonu, Google, Facebook ve Twitter gibi çeşitli sanal platformlarda yer alan terörle ilgili içeriklerin hızla kaldırılmasına yönelik düzenleme teklifinde bulundu

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Google, Facebook ve Twitter gibi çeşitli sanal platformlarda yer alan terörle ilgili içeriklerin hızla kaldırılmasına yönelik düzenleme teklif etti.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, AB'nin durumuna ilişkin yaptığı konuşmada, çeşitli internet platformlarında yer alan terörle ilgili içeriklerin hızlı bir biçimde kaldırılmasını sağlayacak yeni kurallar getirilmesini öngören teklifi açıkladı.

Buna göre, sanal platformlar, üye ülkelerin yetkili makamlarından başvuru yapılması durumunda terörle ilgili içerikleri 1 saat içerisinde kaldırmak zorunda olacak.

Terörist içeriklerin tanımlanması net biçimde yapılacak ve sanal platformlar terörle ilgili içeriklerin yayılmasına engel olacak çeşitli tedbirler alacak.

Sanal platformlar, üye ülkeler ve Europol arasındaki iş birliği güçlendirilecek. Üye ülkeler ve sanal platformların 24 saat iletişimde bulunabilecekleri irtibat noktaları belirlenecek.

Üye ülkeler, terörle ilgili içeriklerin kaldırılması konusunda uygun davranmayan platformlara etkili, orantılı ve caydırıcı cezalar uygulayacak.

İçerik kaldırılmasına ilişkin sistematik hatalar yaşanması halinde ise hizmet sağlayıcılar, bir önceki yıl küresel cirolarının yüzde 4'üne varan para cezasına çarptırılacak.

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Anahtar Kelimeler:
AB Avrupa Brüksel internet sanal platform

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