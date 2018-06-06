AB, İran'daki şirketlerini ABD yaptırımlarından koruyacak

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, ABD'nin İran'a karşı uygulamaya başlayacağı yaptırımlardan Avrupa şirketlerini korumak için engelleme yasasını güncelleme ve Avrupa Yatırım Bankası'na dış yatırımların finansmanı yetkisi verme kararını aldı.

AB Komisyonu, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından Avrupa şirketlerinin çıkarlarını korumaya yönelik çeşitli tedbirler alınmasına yönelik resmi sürece başlandığını açıkladı.

Açıklamada, alınan tedbirlerin İran'a yatırım yapan AB şirketlerinin çıkarlarının korunmasına yardımcı olmayı ve AB'nin İran nükleer anlaşmasına olan bağlılığını göstermeyi amaçladığı kaydedildi.

Avrupalı şirketlerin ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlara uymalarını yasaklayan ve ABD cezalarını uygulayan herhangi bir mahkeme kararını tanımayan "engelleme yasasının" İran'ı da kapsayacak şekilde güncellenmesine karar verildiğine dikkat çekilen açıklamada, İran'daki yatırımların finansmanı için Avrupa Yatırım Bankası'nın kullanılabilmesine yönelik mevzuat değişikliği de yapıldığı ifade edildi.