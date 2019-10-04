FİNANS

AB, İsviçre'yi vergi cennetleri listesinden çıkaracak

FİNANS HABERLERİ  | 04.10.2019 14:43 | Son Güncelleme

AB, İsviçre ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni vergi alanında iş birliği yapmayan ülkeler listesinden çıkarmaya hazırlanıyor

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), İsviçre ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin vergi alanında iş birliği yapmayan ülkeler listesinden çıkarılacağını bildirdi.

AB Konseyi, birlik üyesi 28 ülkenin maliye bakanlarının katılımıyla 10 Ekim’de Lüksemburg'da düzenlenecek Ekonomik ve Mali İşler Konseyi (ECOFIN) toplantısı hakkında açıklama yayınladı.

Buna göre, toplantıda, vergi konusunda iş birliği yapmayan ülkelerin sıralandığı AB listeleri güncellenecek.

Birleşik Arap Emirlikleri ve Marshall Adaları mevcut kara listeden çıkartılacak.

Ayrıca, vergi düzenlemelerini AB kurallarına uyumlu hale getirmeyi taahhüt eden mevcut gri liste güncellenecek. İsviçre, Sırbistan, Arnavutluk, Kosta Rika ve Mauritius söz konusu gri listeden çıkartılacak.

- Liste hakkında

Çok sayıda şirket ve bireyin off-shore hesaplar kullanarak vergiden kaçtıklarının ortaya çıkması üzerine, 2017 yılında AB vergi cennetleri listesi belirleme sürecini başlatmıştı.

Vergi kaçırmayla mücadele etmeyi amaçlayan listenin hazırlık aşamasında, çeşitli ülkelerin vergi sistemleri incelemeye alınmıştı.

Bir ülkedeki vergi uygulamaları bir başka ülkeden vergi kaçırılmasına imkan sağladığı takdirde AB'nin kara listesine alınıyor. Söz konusu durumu düzeltmeye yönelik reformlar taahhüt eden ülkeler kara listeden çıkarılıyor.

Kara listedeki ülkelerin AB ile finansal işlemleri daha sıkı biçimde denetleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
AB Avrupa İsviçre liste vergi

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