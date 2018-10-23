AB, İtalya'nın bütçe taslağını reddetti

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, İtalya'nın 2019 taslak bütçe planını birliğin mali kurallarına ciddi uyumsuzluk içerdiği gerekçesiyle reddetti.

AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, İtalya'nın 2019 yılı bütçe taslak planının reddedildiği belirtildi.

Red gerekçesi olarak bütçe planının birliğin mali kurallarına ciddi uyumsuzluk içermesi gösterildi.

Reddedilen bütçe planının gerekli düzeltmeler yapılarak 3 hafta içinde AB Komisyonuna yeniden sunulması gerektiği belirtilen açıklamada, İtalya'nın gelecek yıl vereceği bütçe açığını düşürmesi gerektiğine işaret edildi.

İtalya, nisan ayında açıkladığı istikrar programında 2019 yılı bütçe açığı hedefini yüzde 0,8 olarak belirlemişti. Yeni hükümet ise bu oranı planlananın 3 katı kadar artıracak bir bütçe taslağı hazırlamıştı.

AB üyesi ülkelerin ekonomik ve parasal birliğe katılımı için öngörülmüş zorunlu koşulların belirlendiği Maastricht kriterlerine göre, ülkelerin kamu borcunun Gayri Safi Yurtiçi Hasılası'nın (GSYH) yüzde 60'ını geçmemesi gerekiyor. Bu oranın aşılması durumunda ilgili ülkenin düzeltici önlemler alması ve kamu harcamalarını azaltması gerekiyor.