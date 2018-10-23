FİNANS

AB, İtalya'nın bütçe taslağını reddetti

FİNANS HABERLERİ  | 23.10.2018 18:43 | Son Güncelleme

AB Komisyonu, İtalya'nın 2019 taslak bütçe planını reddetme kararı aldı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, İtalya'nın 2019 taslak bütçe planını birliğin mali kurallarına ciddi uyumsuzluk içerdiği gerekçesiyle reddetti.

AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, İtalya'nın 2019 yılı bütçe taslak planının reddedildiği belirtildi.

Red gerekçesi olarak bütçe planının birliğin mali kurallarına ciddi uyumsuzluk içermesi gösterildi.

Reddedilen bütçe planının gerekli düzeltmeler yapılarak 3 hafta içinde AB Komisyonuna yeniden sunulması gerektiği belirtilen açıklamada, İtalya'nın gelecek yıl vereceği bütçe açığını düşürmesi gerektiğine işaret edildi.

İtalya, nisan ayında açıkladığı istikrar programında 2019 yılı bütçe açığı hedefini yüzde 0,8 olarak belirlemişti. Yeni hükümet ise bu oranı planlananın 3 katı kadar artıracak bir bütçe taslağı hazırlamıştı.

AB üyesi ülkelerin ekonomik ve parasal birliğe katılımı için öngörülmüş zorunlu koşulların belirlendiği Maastricht kriterlerine göre, ülkelerin kamu borcunun Gayri Safi Yurtiçi Hasılası'nın (GSYH) yüzde 60'ını geçmemesi gerekiyor. Bu oranın aşılması durumunda ilgili ülkenin düzeltici önlemler alması ve kamu harcamalarını azaltması gerekiyor.

- İtalya ile AB arasındaki "bütçe" krizi

İtalya'nın gelecek yıl bütçe açığının yaklaşık yüzde 1,6 seviyesinde olması hedefleniyordu ancak hükümet, uzun müzakereler sonucu işsizlere sağlanacak vatandaşlık geliri (muhtaçlık aylığı), emeklilik yaşını tekrar düşürmeye yönelik reform, banka krizlerinden etkilenenlere yönelik yardım, vergi affı ve sabit vergi oranı gibi vaadlerini gerçekleştirmek amacıyla bütçede fazladan yüzde 0,8 oranında açık verilmesini kararlaştırmıştı.

Hükümetin 15 Ekim'de AB Komisyonuna gönderdiği bütçe taslağında, gelecek yıl için GSYH'ye oranla bütçe açığı hedefi yüzde 2,4 olmuştu. İtalya, bütçe açığının 2020 yılında yüzde 2,1'e, 2021'de ise yüzde 1,8'e düşürüleceğini açıklamıştı.

İtalya'nın bu bütçe planına, AB kurumları ve üye ülkelerden eleştiriler gelmişti.

AB Komisyonu, geçen günlerde İtalyan hükümetine gönderdiği mektupta, İtalya'nın 2019 bütçe kanununun İstikrar Paktı tarihinde görülmemiş şekilde hedeflerden sapma gösterdiğini ve bunun paktın yükümlülüklerine uyulmamasına yol açtığını vurgulamıştı.

İtalya, Yunanistan'dan sonra AB'de milli gelire göre en fazla kamu borcu olan ülke konumunda bulunuyor. İtalya'nın, borcunu AB kuralları gereği azaltması gerekiyor.

Yunanistan'ın kamu borcu, GSYH'sinin yüzde 180'ine denk geliyor. Bu oran, İtalya'da yüzde 130 seviyelerinde bulunuyor.

PARTNERSürücüsüz otomobil için tarih verildi: Geliyor!Sürücüsüz otomobil için tarih verildi: Geliyor!
Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi’nde ilk ders zili çaldıZiraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi’nde ilk ders zili çaldı
2 aydır paralarını alamayan tekstil atölyesi işçilerinin tahliye şoku2 aydır paralarını alamayan tekstil atölyesi işçilerinin tahliye şoku
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AB Avrupa Brüksel Bütçe İtalya

En Çok Okunan Haberler

MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti ile ittifakı bitirdi: İttifak arayışımız kalmamıştır!

MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti ile ittifakı bitirdi: İttifak arayışımız kalmamıştır!

'Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedi bulundu' iddiası

'Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedi bulundu' iddiası

Türk çay devi Ofçay, ABD'li Jacobs'a satıldı

Türk çay devi Ofçay, ABD'li Jacobs'a satıldı

Bunu yaparak ayda 7 bin lira kazanabilirsiniz!

Bunu yaparak ayda 7 bin lira kazanabilirsiniz!

İzinsiz reklam mesajlarına '1 milyonluk' ceza

İzinsiz reklam mesajlarına '1 milyonluk' ceza

Lüzumsuz yere sis farı yakanlara 108 TL ceza

Lüzumsuz yere sis farı yakanlara 108 TL ceza

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi’nde ilk ders zili çaldı

Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi’nde ilk ders zili çaldı

2 aydır paralarını alamayan tekstil atölyesi işçilerinin tahliye şoku

2 aydır paralarını alamayan tekstil atölyesi işçilerinin tahliye şoku

AKTOB Başkanı Yağcı: Türkiye 43- 44 milyon turist bandına ulaşacak

AKTOB Başkanı Yağcı: Türkiye 43- 44 milyon turist bandına ulaşacak

Aydın: Maliyetlerdeki artış, müteahhitleri iş yapamaz hale getirdi

Aydın: Maliyetlerdeki artış, müteahhitleri iş yapamaz hale getirdi

Roche İlaç Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Mine Sadıç oldu

Roche İlaç Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Mine Sadıç oldu

New York Borsası’nın sahipleri Bitcoin işine giriyor

New York Borsası’nın sahipleri Bitcoin işine giriyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.