FİNANS

AB, Katar Petrolleri hakkında inceleme başlattı

FİNANS HABERLERİ  | 21.06.2018 17:23 | Son Güncelleme

AB, Katar Petrolleri şirketinin Avrupa firmalarıyla yaptığı LNG tedarik anlaşmaları hakkında resmi inceleme başlattı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), Katar Petrolleri'nin Avrupa'ya sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) satışında getirdiği kısıtlamaların rekabeti engelleyip engellemediğini belirlemek üzere inceleme başlattı.

AB Komisyonu, Katar Petrolleri şirketinin Avrupa firmalarıyla yaptığı LNG tedarik anlaşmaları hakkında resmi inceleme başlatıldığını açıkladı.

Açıklamada, Katar Petrolleri şirketinin LNG üreten ve Avrupa'ya ihraç eden pek çok şirketi kontrol ettiği belirtilerek, Katar şirketinin 20-25 yıllık LNG arz sözleşmelerindeki doğrudan ve dolaylı bölgesel kısıtlamaların daha detaylı inceleneceği kaydedildi.

Açıklamada, Katar'la yapılan LNG anlaşmalarındaki bazı maddelerin Avrupa firmalarının gazı bir başka ülkeye satmasına kısıtlama getirmesinin AB rekabet kurallarına aykırı olacağı belirtildi.

Merkezi Doha'da yer alan ve 1974 yılında kurulan Katar Petrolleri, Avrupa'nın en büyük LNG tedarikçisi durumunda bulunuyor. AB'nin LNG ithalatının yaklaşık yüzde 40'ını gerçekleştiren şirket, özellikle petrol ve doğal gaz gibi enerji alanlarına yoğunlaşıyor.

AB Komisyonu, söz konusu inceleme ve soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor. Rekabete zarar verecek durumların tespit edilmesi halinde AB Komisyonu bunu engelleyebiliyor ve şirkete para cezası kesebiliyor.

PARTNERBaba-kız günüBaba-kız günü
Soğan halde 3,5 pazarda 7 lira, nedeni stokçular mı?Soğan halde 3,5 pazarda 7 lira, nedeni stokçular mı?
Halkbank'tan çay üreticisine destekHalkbank'tan çay üreticisine destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avrupa Brüksel enerji inceleme LNG rekabet

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce polise küfür etti iddiası! Ses kaydı yayınlandı

Muharrem İnce polise küfür etti iddiası! Ses kaydı yayınlandı

Leyla'nın amcasına kan donduran telefon! Güvenlik güçleri harekete geçti

Leyla'nın amcasına kan donduran telefon! Güvenlik güçleri harekete geçti

YÖK'ten araştırma yapacak lisansüstü öğrencilere burs fırsatı

YÖK'ten araştırma yapacak lisansüstü öğrencilere burs fırsatı

Soğan-patateste fiyat artışına ithalat önlemi

Soğan-patateste fiyat artışına ithalat önlemi

Çalışanlar dikkat! İşçi kendi istese bile yıllık izninden vazgeçemez

Çalışanlar dikkat! İşçi kendi istese bile yıllık izninden vazgeçemez

Vergi dairelerinde seçim ve YKS mesaisi

Vergi dairelerinde seçim ve YKS mesaisi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Soğan halde 3,5 pazarda 7 lira, nedeni stokçular mı?

Soğan halde 3,5 pazarda 7 lira, nedeni stokçular mı?

Halkbank'tan çay üreticisine destek

Halkbank'tan çay üreticisine destek

SÖYLEŞİ - Hindistan yazılımda neyse, Türkiye de otomasyon mühendisliğinde o noktaya gelebilir

SÖYLEŞİ - Hindistan yazılımda neyse, Türkiye de otomasyon mühendisliğinde o noktaya gelebilir

TMSF: Dumankaya ve FiYapı mağdurlarını sevindirecek imzalar atıldı

TMSF: Dumankaya ve FiYapı mağdurlarını sevindirecek imzalar atıldı

Cevdet Yılmaz: Sütaş, alımlarla Bingöl'e her ay 60- 70 milyon lira aktaracak

Cevdet Yılmaz: Sütaş, alımlarla Bingöl'e her ay 60- 70 milyon lira aktaracak

Kayseri’den 13 firma TİM’in ilk 1000 ihracatçı listesine girdi

Kayseri’den 13 firma TİM’in ilk 1000 ihracatçı listesine girdi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.