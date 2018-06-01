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"AB kendi çıkarını korumalı"

FİNANS HABERLERİ  | 01.06.2018 13:27 | Son Güncelleme

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Mogherini: - "(ABD'nin gümrük vergisi kararı) AB kendi çıkarını korumalı. AB'nin tedbirleri makul, orantılı ve DTÖ kural ve yükümlülüklerine tam uyumlu olacak" - Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi: - "Bence doğru seçim İran ile nükleer anlaşmaya bağlı kalmak ve uygulamaya devam etmektir"

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma yönelik uygulamaya koyduğu ilave gümrük vergileri hakkında, "AB kendi çıkarını korumalı. AB'nin tedbirleri makul, orantılı ve DTÖ kural ve yükümlülüklerine tam uyumlu olacak." dedi.

Mogherini, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile gerçekleştirilecek AB-Çin Yüksek Düzeyli Stratejik Diyalog toplantısı öncesinde basına açıklamalarda bulundu.

AB'nin kendi ticari çıkarlarını koruması gerektiğini belirten Mogherini, şunları söyledi:

"AB, bugün Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) uzlaşmazlıkların giderilmesi davası başlatacak ve ABD'den ithal pek çok ürüne ilave gümrük vergileri uygulamaya koyacak. Bu, ABD'nin bizim en yakın partner ve dostumuz olmadığı anlamını taşımıyor. ABD ile güvenlikten uluslararası dış politikaya kadar çoğu konuda yakın çalışıyoruz ve bu devam edecek. AB kendi çıkarını korumalı. AB'nin tedbirleri makul, orantılı ve DTÖ kural ve yükümlülüklerine tam uyumlu olacak."

AB'nin siyasi ve ticari anlamda bir barış projesi olduğuna dikkati çeken Mogherini, "Biz küresel, adil, serbest ticarete inanıyoruz ve bunu yapmaya devam edeceğiz. Bu nedenle ortaklarla ticaret anlaşmalarımızı artırıyoruz." diye konuştu.

AB ve ABD arasında yaşanan ticari gerginliğe ilişkin Mogherini, "AB kimseyle savaşta değil, olamak da istemiyoruz. Bizim için savaş söz konusu değil. Savaş bizim DNA'mıza ve sözlüğümüze ait değil. Bizlerin tarihte yeterince farklı savaşımız oldu ve bu bitti." değerlendirmesinde bulundu.

- "Doğru seçim İran ile nükleer anlaşmaya bağlı kalmak"

Çin Dışişleri Bakanı Wang da İran nükleer anlaşmasının uluslararası toplum için kritik değerde olduğunu vurgulayarak, uluslararası anlaşmalara sadık kalmanın önemli olduğunu, büyük devletlerin de buna örnek olması gerektiğini ifade etti.

Çin'in AB ile İran nükleer anlaşmasının geçerliliğini korumak için çalışmaya devam edeceğini belirten Wang, "Bize göre hiç bir anlaşma mükemmel değildir ve tüm sorunları bir anlaşma ile çözemezsiniz. Bence doğru seçim İran ile nükleer anlaşmaya bağlı kalmak ve uygulamaya devam etmektir." dedi.

Wang, anlaşmaya ilişkin gelişmeleri ve endişeleri gidermek için yeni bir platform tesis edilebileceği tavsiyesinde bulundu.

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