BRÜKSEL (AA) - ATA UFUK ŞEKER - Avrupa Birliği (AB), kişisel verileri daha iyi korumaya ve ihlalleri daha sert cezalandırmaya yönelik yeni düzenlemelerini hayata geçirmeye hazırlanıyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, yarın AB çapında uygulanmaya başlanacak yeni Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR), kişisel verilerle ilgili çok sayıda değişikliği içeriyor.

Son yıllarda kişisel verilerin gizliliği konusunda en önemli değişiklikleri hayata geçirecek yeni AB düzenlemesi, kişisel verileri korumada yaşanabilecek ihlallere yönelik iyileştirmeleri kapsayacak.

Düzenlemeyle Avrupa'daki kullanıcılar, kişisel verileri üzerinde daha fazla kontrol sahibi olacak ve bu verilerin nasıl kullanıldığını daha iyi anlayacak. Kurumların ve şirketlerin, yeni düzenlemeyle kullanıcılarının kişisel verilerini toplama, işleme ve saklama usulleri de değişecek.

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- Tam bilgilendirme

GDPR ile şirketlerin sundukları çeşitli hizmetlerden faydalanan kullanıcılardan; kişisel verileri toplamak, işlemek, paylaşmak ve saklamak için bireyleri tam olarak bilgilendirmesi ve açık izinlerinin alınması gibi şartlar koşulacak.