FİNANS

AB: KOBİ’lere finansal piyasalara erişim kolaylığı sağlanacak

FİNANS HABERLERİ  | 20.03.2019 15:40 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği (AB), Sermaye Piyasaları Birliği kapsamında küçük ve orta büyüklükteki (KOBİ) işletmelere yeni fonlama kaynakları yaratmak için yeni bir çerçeve üzerinde çalıştığını duyurdu.

Mahmut Can Emir / İstanbul, 20 Mart (DHA) - Avrupa Birliği (AB), Sermaye Piyasaları Birliği kapsamında küçük ve orta büyüklükteki (KOBİ) işletmelere yeni fonlama kaynakları yaratmak için yeni bir çerçeve üzerinde çalıştığını duyurdu.
AB Büyükelçileri, Romanya ilr Avrupa Parlamentosu (AP) arasında, KOBİ’lerin halk pazarlarına daha ucuz ve kolay erişimi için 6 Mart tarihinde bir anlaşmaya varıldığını onayladılar. Girişim, son zamanlarda küçük ihraççılara adanmış bir ticaret bölgesi kategorisi olan "KOBİ büyüme piyasalarına" özel olarak erişimi hedefliyor.
Mevcut Konsey Başkanı, Romanya Maliye Bakanı Eugen Teodorovici, "Avrupa Parlamentosu ile yapılan anlaşma sayesinde, küçük ve orta ölçekli işletmelerimizin büyümek ve AB'de iş yaratmak için ihtiyaç duydukları finansmanı elde etmelerini kolaylaştıracağız. Bu reformu onaylayarak Sermaye Piyasası Birliği’ne başka bir yapı taşı daha koyuyoruz” dedi.
Avrupa’daki 20 milyon KOBİ’den yalnızca üç bini borsalarda işlem görürken bu durumun sebebi olarak yüksek uyum maliyetleri ve yetersiz likiditeden kaynaklanıyor. Bu nedenle önerilen kurallar idari yükü azaltmayı ve küçük şirketler tarafından karşılaşılan bürokrasiyi azaltmayı amaçlıyor.
Teklifte, piyasadaki kötüye kullanımda yapılan değişiklikler ve KOBİ büyüme piyasası ihracatçılarına uygulanan yükümlülükleri pazar bütünlüğünü ve yatırımcı korumasını korurken daha orantılı kılan proje düzenlemeleri yer alıyor.
Yeni kurallar özellikle fiyatlara duyarlı bilgilere erişimi olan kişiler için raporlama yükümlülüklerini uyarlayarak ve azaltacak. Daha önce KOBİ büyüme pazarında listelenen KOBİ'ler için daha uygun bir proje oluştuma olasılığını da genişletti.
Avrupa Parlamentosu, anlaşmayı Nisan ayındaki genel kurulunda oylayacak. Metin daha sonra yasal revizyona girecek ve daha sonra Parlamento ve Konsey’e, önerilen düzenlemeyi kabul etme çağrısı yapılacak.

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