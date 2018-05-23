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AB Komisyonu'ndan 2019 bütçe taslağı

FİNANS HABERLERİ  | 23.05.2018 14:32 | Son Güncelleme

AB Komisyonu, 2019 yılı bütçe taslağında gelirleri 166 milyar avro, harcamaları ise 149 milyar avro olarak açıkladı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 2019 yılı bütçe taslağında, gelirleri 166 milyar avro, harcamaları ise 149 milyar avro olarak belirledi.

AB Komisyonu, 2019 yılı bütçe taslağı teklifini açıkladı.

Buna göre, AB'nin 2019 yılı bütçesinde gelirler 166 milyar avro, harcamalar ise 149 milyar avro düzeyinde gerçekleşecek.

Avrupa'nın ekonomik büyümesine katkı sağlamak için toplam 80 milyar avroluk kaynak kullanılacak. Bu kaynağın 12,5 milyar avrosu Ar-Ge programlarına, 2,6 milyar avrosu eğitim programı Erasmus'a, 3,8 milyar avrosu altyapı desteklerine aktarılacak. AB Uyum Politikası'na 57 milyar avro ve Ortak Tarım Politikası'na (CAP) 60 milyar avro sağlanacak.

Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılara yönelik destek programına 1,5 milyar avroluk kaynak verilecek.

İngiltere, birlikten ayrılacak olmasına rağmen 2020 yılına kadar önceden vermiş olduğu bütçe taahhütlerini yerine getirecek.

Açıklanan bütçe taslağı, AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu ile yapılan görüşmelerin tamamlanmasının ardından gerekli onayların alınmasıyla yürürlüğe girecek.

Üye ülkeler tarafından ortak olarak belirlenen siyasi ve ekonomik hedefleri gerçekleştirmek üzere kullanılan bütçenin önemli bir bölümü, üye ülkeler arasında ekonomik ve siyasi bütünleşmeyi güçlendirmeyi amaçlıyor.

AB bütçesinde gelir kalemleri büyük ölçüde üye ülkeler tarafından sağlanan kaynaklardan meydana geliyor. Bütçenin harcamalar kısmı, tarım, ekonomik ve yapısal fonlar, araştırma, eğitim, dış ilişkiler, genişleme ve idari giderlerden oluşuyor.

AB bütçesinin denetimini ise Lüksemburg merkezli Avrupa Sayıştayı gerçekleştiriyor.

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