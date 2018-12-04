AB Konseyi üç farklı temiz enerji düzenlemesini onayladı

İstanbul, 4 Aralık (DHA) - Avrupa Birliği Konseyi’nin yeni düzenlemesine göre, Avrupa Birliği'nin (AB) enerjisinin yüzde 32'sini yenilenebilir kaynaklardan elde etmesi ve 2030 yılına kadar yüzde 32,5'lik bir enerji verimliliği hedefine ulaşması gerekecek.

Yeni hedefler, Avrupa Birliği Konseyi tarafından bugün kabul edilen enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji üzerinde revize edilmiş bir direktif üzerine kabul edildi.

Konsey ayrıca, Enerji Birliğinin yönetimine ve iklim eylemine ilişkin çerçeveyi belirleyen bir yönetim düzenlemesini onaylayarak, Temiz Enerji paketinin parçası olan üç dosya için yasal prosedürdeki son aşamayı tamamladı.

