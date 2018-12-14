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AB Liderler Zirvesi, ekonomiye odaklandı

FİNANS HABERLERİ  | 14.12.2018 12:45 | Son Güncelleme

AB üyesi ülkelerin devlet veya hükümet başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen zirvenin, ekonomi konularına yoğunlaşan ikinci gün oturumları başladı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) üyesi ülke liderlerinin, ekonomi, parasal birlik, Tek Pazar, iklim değişimi ve göç gibi konuları görüşecekleri AB Liderler Zirvesi'nin ikinci gün oturumları başladı.

AB üyesi 28 ülkenin devlet veya hükümet başkanları, AB Liderler Zirvesi'nin ikinci gün oturumları için Brüksel'de bir araya geldi.

Liderler, toplantıda, AB ülkeleri içerisinde iş gücünün, malların, hizmetlerin ve sermayenin serbest dolaşımının sağlanmasını amaçlayan Tek Pazar'ın önündeki engelleri kaldırmaya yönelik atılacak adımları değerlendirecek.

Avro Zirvesi oturumunda ise AB liderleri, ekonomik ve parasal birlik alanlarındaki reform çalışmalarını ele alacak.

Reform planı kapsamında, finansman sorunu yaşayan Avro Bölgesi ülkelerine mali destek sağlamak için kurulan Avrupa İstikrar Mekanizması'nın (ESM) rolünü güçlendirmek için atılacak adımlar görüşülecek.

Avro Bölgesi'nde banka ve kredi kurumlarının zor durumlardan kurtarılması veya tasfiyesi için kullanılmak üzere kurulan Tek Çözüm Fonu'na yönelik yapılacak değişikliklerin ele alınacağı oturumda, Avrupa Bankacılık Birliği'nin istikrar ve güveninin artırılması amaçlanacak.

Fransa ve Almanya'nın ortaya attığı AB bütçesinin bir parçası olarak Avro Bölgesi bütçesi kurulması fikri de liderler tarafından değerlendirilecek.

İklim değişimi, göç, yanlış bilgilendirme, güvenlik ve savunma gibi konular, zirve oturumlarının diğer gündem maddelerini oluşturacak.

AB liderleri, Brexit, Rusya'ya ekonomik yaptırımlar ve AB'nin 2021-2027 dönemine yönelik bütçesini içeren Çok Yıllı Mali Çerçevesi gibi konuları birinci gün oturumlarında ele almıştı.

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AB AB Liderler Zirvesi Avrupa Brüksel zirve

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