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AB Liderler Zirvesi sona erdi

FİNANS HABERLERİ  | 29.06.2018 17:56 | Son Güncelleme

AB Komisyonu Başkanı Juncker, ABD ile yaşanan ticari anlaşmazlıkları görüşmek üzere 21-22 Temmuz'da Washington'da temaslarda bulunacak - AB Konsey Başkanı Tusk: - "(Sığınmacı anlaşması) Henüz bir başarıdan bahsetmek için çok erken. AB Konseyi'nde bir anlaşmaya vardık ama bu görevimizin en kolay kısmı. Asıl zor kısım, kararları sahada uygulamaya başladığımız zaman ortaya çıkacak"

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, yaşanmakta olan ticari gerilimleri görüşmek üzere 21-22 Temmuz'da Washington'da temaslarda bulunacağını bildirdi.

Juncker, AB üyesi 28 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nin sonunda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine ticari anlaşmazlıkları görüşmek üzere 21-22 Temmuz'da Washington'a temaslarda bulunacağını belirten Juncker, tek taraflı yaklaşımın hatalı olduğunu, Avrupa'nın serbest, adil ve kurallara dayalı ticarete destek verdiğini ifade etti.

Juncker, AB üyesi 28 ülke adına ticari görüşmeleri yapmanın AB Komisyonu yetkisinde olduğunu anımsatarak, "Avrupa olarak birlikteyiz ve aynı görüşteyiz. Bu ilişkilere ihtiyacımız var. ABD'nin de buna ihtiyacı var. AB-ABD arasında bir anlaşma sağlayabilir miyiz, emin değilim ama bunu deneyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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- "Yapacak çok iş var ve en zor konular halen çözümlenmedi"

AB Konsey Başkanı Donald Tusk da sığınmacı konusunda varılan anlaşma hakkında, "Henüz bir başarıdan bahsetmek için çok erken. AB Konseyi'nde bir anlaşmaya vardık ama bu görevimizin en kolay kısmı. Asıl zor kısım, kararları sahada uygulamaya başladığımız zaman ortaya çıkacak." ifadelerini kullandı.

Avrupa'daki sığınmacı sorununa ilişkin liderlerin uzlaştığı anlaşmanın 3 ana noktası olduğunu aktaran Tusk, bunların "bölgesel tahliye merkezleri", "bütçesel araçlar" ve "üye ülkelerin gönüllü olarak AB topraklarında kuracakları kontrol merkezleri" olduğunu anımsattı.

Tusk, finansman sorunu yaşayan Avro Bölgesi ülkelerine gerekli mali desteği sağlamak üzere kurulan ESM'nin, banka ve kredi kurumlarının zor durumlardan kurtarılması veya tasfiyesi için kullanılmak üzere kurulan Tek Çözüm Fonu'na (SRF) destek sağlayacak bir son kredi merci olarak görev yapması yönündeki çalışmaların parasal birliği güçlendireceğini, bu konuda ilerleme kaydetmek için çalışmaların süreceğini bildirdi.

İngiltere'nin AB'den ayrılık müzakerelerine ilişkin de Tusk, "Brexit konusunda 27 ülke, durumu değerlendirdik. Yapacak çok iş var ve en zor konular halen çözümlenmedi. Ekim ayına kadar bir anlaşma yapmak için hızlı ilerlemek gerekiyor. Bu masaya kartları koymak için son çağrı." diye konuştu.

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