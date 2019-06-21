AB Liderler Zirvesi sona erdi

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, "AB, İngiltere ile gelecekteki ilişkileri belirleyen siyasi deklarasyon konusunda görüşmeye hazır ama ayrılık anlaşmasını yeniden müzakere etmeye açık değil." dedi.

Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Brüksel'deki AB Liderler Zirvesi'nin ikinci gün oturumunun ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda, Brexit sürecinde son gelişmelerin ele alındığını belirten Tusk, gelecekte İngiltere ve AB arasında olabildiğince yakın ilişkiler kurmak istediklerini ve anlaşmasız ayrılık senaryosundan kaçındıklarını söyledi.

Tusk, "AB, İngiltere ile gelecekteki ilişkileri belirleyen siyasi deklarasyon konusunda görüşmeye hazır ama ayrılık anlaşmasını yeniden müzakere etmeye açık değil." ifadelerini kullandı.

Liderlerin, AB'de ekonomik ve parasal birliği güçlendirme konusunu da ele aldıklarına işaret eden Tusk, başlangıçta Fransa'nın ortaya attığı ve pek çok ülkenin destek verdiği Avro Bölgesi bütçesi konusunu görüştüklerini vurguladı.