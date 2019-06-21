FİNANS

AB Liderler Zirvesi sona erdi

FİNANS HABERLERİ  | 21.06.2019 15:08 | Son Güncelleme

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk: - "AB, İngiltere ile gelecekteki ilişkileri belirleyen siyasi deklarasyon konusunda görüşmeye hazır ama ayrılık anlaşmasını yeniden müzakere etmeye açık değil" - AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker: - "Ayrılık anlaşmasını yeniden müzakere etmeyeceğiz"

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, "AB, İngiltere ile gelecekteki ilişkileri belirleyen siyasi deklarasyon konusunda görüşmeye hazır ama ayrılık anlaşmasını yeniden müzakere etmeye açık değil." dedi.

Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Brüksel'deki AB Liderler Zirvesi'nin ikinci gün oturumunun ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda, Brexit sürecinde son gelişmelerin ele alındığını belirten Tusk, gelecekte İngiltere ve AB arasında olabildiğince yakın ilişkiler kurmak istediklerini ve anlaşmasız ayrılık senaryosundan kaçındıklarını söyledi.

Tusk, "AB, İngiltere ile gelecekteki ilişkileri belirleyen siyasi deklarasyon konusunda görüşmeye hazır ama ayrılık anlaşmasını yeniden müzakere etmeye açık değil." ifadelerini kullandı.

Liderlerin, AB'de ekonomik ve parasal birliği güçlendirme konusunu da ele aldıklarına işaret eden Tusk, başlangıçta Fransa'nın ortaya attığı ve pek çok ülkenin destek verdiği Avro Bölgesi bütçesi konusunu görüştüklerini vurguladı.

Tusk, "Avro Grubu, uzun vadede AB bütçesine entegre edilecek Avro Bölgesi bütçe enstürmanı konusunda çalışmalarını sürdürecek." diye konuştu.

Tusk, finansman sorunu yaşayan Avro Bölgesi ülkelerine mali destek sağlamak için kurulan Avrupa İstikrar Mekanizması'nın (ESM) güçlendirilmesine yönelik çalışmaların ise yıl sonuna kadar tamamlanmasını beklediklerini ifade etti.

AB Komisyon Başkanı Juncker de Brexit konusunda, "Ayrılık anlaşmasını yeniden müzakere etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Toplantıda ekonomik ve parasal konulara odaklandıklarını belirten Juncker, "Avro Bölgesi bütçe enstürmanı ve ESM anlaşması konularında çalışmaları değerlendirdik." diye konuştu.

Juncker, Avrupa çapında mevduat sigorta sistemi kurulmasına yoğunlaşılması gerektiğini sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
AB Brexit Brüksel Juncker Tusk zirve

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