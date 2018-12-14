AB Liderler Zirvesi sonuç bildirgesi

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) üyesi ülke liderleri, yalan haber, yabancı düşmanlığı, göç, iklim değişikliği ve ekonomi gibi alanlarda alınan kararlar hakkında sonuç bildirgesi kabul etti.

AB üyesi ülkelerin devlet veya hükümet başkanlarının katılımıyla Brüksel'de gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi bitiminde sonuç bildirgesi yayımlandı.

Bildirgede, yalan haber ve yanlış bilgilendirmenin demokratik sistemlere yönelik "akut ve stratejik" bir sorun halini aldığına dikkat çekilerek, bunun hibrit savaşın bir parçası haline dönüştüğü kaydedildi.

Yanlış bilgilendirmeyle kapsayıcı ve koordine bir biçimde mücadele edilmesi gerektiği belirtilen bildirgede, mayısta yapılacak AP seçimlerinin güvence altına alınması için hızlı ve kararlı adımlar atılması çağrısında bulunuldu.

- Yabancı düşmanlığına "kınama"

Bildirgede, "AB Konseyi antisemitizmin, ırkçılığın ve yabancı düşmanlığının her türlüsünü kınamaktadır ve hoşgörüsüzlükle mücadelenin öneminin altını çizmektedir." ifadelerine yer verildi.