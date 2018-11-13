FİNANS

AB mahkemesi, "lezzetin telif hakkı olmayacağı" kararı aldı

FİNANS HABERLERİ  | 13.11.2018 14:24 | Son Güncelleme

Avrupa Adalet Divanı, gıda ürünlerinde lezzetin telif hakkı korumasına alınamayacağına karar verdi

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Adalet Divanı, peynir ve benzeri gıda ürünlerinde lezzetin telif hakkı korumasına alınamayacağına hükmetti.

Merkezi Lüksemburg'ta bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, Hollanda'daki krem peynir ve taze otlu bir sosun tadına yönelik açılan davayı karara bağladı.

Mahkeme, bir gıda ürününün lezzetinin hassas ve tarafsız olarak tanımlanamayacağına, bu nedenle telif hakkı koruması için uygun olmadığına karar verdi.

Kararda, "Mahkeme, bir gıda ürününün tadının bir 'iş' olarak sınıflandırılamayacağına ve yönetmelik kapsamında telif hakkı koruması için uygun olmadığı sonucuna vardı." ifadesi kullanıldı.

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- Dava hakkında

Hollanda'da bir perakendeci, 2007 yılında "Heksenkaas" adı altında krem peynir ve taze otlu bir sos üretmeye başladı. Firma, söz konusu ürünün fikri mülkiyet haklarını Hollanda yasalarına tabi Levola firmasına verdi.

Hollanda'da Smilde şirketi de 2014 yılında "Witte Wievenkaas" adlı benzer ürünü çeşitli süpermarketler için üretmeye başladı.

Levola, Smilde'nin ürününün tadıyla telif haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle Hollanda'da hukuki süreç başlattı.

Davaya bakan Hollanda mahkemesi ise konuyu Avrupa Adalet Divanı'na taşıdı.

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AB Avrupa Avrupa Adalet Divanı Brüksel gıda Lüksemburg mahkeme

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