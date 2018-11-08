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AB mahkemesinden elektrik süpürgesi kararı

FİNANS HABERLERİ  | 08.11.2018 17:10 | Son Güncelleme

AB Genel Mahkemesi, elektrik süpürgelerinin enerji sınıflarına ilişkin yönetmeliğin iptal edilmesine karar verdi

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Genel Mahkemesi, elektrik süpürgelerinin enerji sınıflarına ilişkin yönetmeliği iptal etti.

Merkezi Lüksemburg'ta bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı yapısı içinde yer alan Genel Mahkeme, İngiliz elektrikli süpürge firması Dyson'ın AB'deki enerji sınıflandırmaları yönetmeliği hakkında açtığı davayı karara bağladı.

Mahkeme, elektrik süpürgelerinin enerji sınıfları hakkındaki AB yönetmeliğinin iptal edilmesine karar verdi. Kararda, "Elektrik süpürgelerinin enerji verimliliğinin torba ve filtreler çıkarılarak yapılan testlerle ölçülmesi gerçek kullanım koşullarını yansıtmaz." ifadesi kullanıldı.

AB'de 2014 yılından beri geçerli olan yönetmelik gereği bütün elektrikli süpürgelere enerji sınıf etiketi konulması gerekiyor.

Etiket için yapılan enerji verimliliği ölçümleri elektrik süpürgelerinin torba ve filtreleri çıkarılarak yapılıyor. Ancak torbasız elektrik süpürgelerine farklı bir ölçüm gerçekleştirilmiyor.

Özellikle torbasız elektrik süpürgeleriyle tanınan Dyson firması bu yönetmelikle ölçümlerin tüketiciyi hatalı bilgilendirdiğini iddia etmiş ve yönetmeliğin iptal edilmesi için hukuki süreç başlatmıştı.

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