FİNANS

AB mahkemesinden Fiat kararı

FİNANS HABERLERİ  | 24.09.2019 12:53 | Son Güncelleme

AB Genel Mahkemesi, AB Komisyonu'nun Fiat'a yönelik vergi cezasını yasal buldu

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Genel Mahkemesi, AB Komisyonu'nun Fiat'a yönelik yaklaşık 30 milyon avroluk vergi cezasını hukuka uygun buldu.

Merkezi Lüksemburg'da bulunan Avrupa Adalet Divanı'na bağlı Genel Mahkeme, Fiat'ın AB Komisyonu'na karşı açtığı davayı karara bağladı.

Mahkeme, Fiat'ın Lüksemburg'da faydalandığı vergi indirimlerinin geri ödenmesi yönündeki AB Komisyonu kararının hukuka uygun olduğuna hükmetti.

Kararda, AB Komisyonu'nun Lüksemburg'daki söz konusu vergi uygulamalarının Fiat'a avantaj sağladığı sonucuna varmakta "haklı" olduğu belirtildi.

AB Komisyonu, 2015 yılında otomobil üreticisi Fiat'a Lüksemburg'da sağlanan vergi kolaylıklarının AB kamu destek kurallarına aykırı olduğuna karar vererek, söz konusu firmanın 30 milyon avroya varan miktarda vergiyi geri ödemesini istemişti. Fiat, AB Komisyonu kararını mahkemeye taşımıştı.

GÖKTÜRK uydusu kutsal toprakları görüntülediGÖKTÜRK uydusu kutsal toprakları görüntüledi
Türkiye'de doğuşta beklenen yaşam süresi 78.3 yıl olduTürkiye'de doğuşta beklenen yaşam süresi 78.3 yıl oldu
Küçükoğlu: Üretim yaptığımız sektörlere, verdiğimiz destek sürecekKüçükoğlu: Üretim yaptığımız sektörlere, verdiğimiz destek sürecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AB Fiat Lüksemburg mahkeme vergi

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da deprem!

İstanbul'da deprem!

ABD'den Türkiye'ye yeni teklif

ABD'den Türkiye'ye yeni teklif

Binlerce memuru ilgilendiriyor! Meclis'e sunuldu

Binlerce memuru ilgilendiriyor! Meclis'e sunuldu

İki kız kardeş kariyerlerini bıraktı!

İki kız kardeş kariyerlerini bıraktı!

Tezgahlar doldu taştı, fiyatlar yarı yarıya düştü

Tezgahlar doldu taştı, fiyatlar yarı yarıya düştü

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ATSO Başkanı Çetin'den, Thomas Cook krizi uyarısı

ATSO Başkanı Çetin'den, Thomas Cook krizi uyarısı

Emirates Türkiye'den kabin görevlisi alımına geliyor: İşe kabul edilenlere Dubai'de ücretsiz konaklama

Emirates Türkiye'den kabin görevlisi alımına geliyor: İşe kabul edilenlere Dubai'de ücretsiz konaklama

Türkiye'de doğuşta beklenen yaşam süresi 78.3 yıl oldu

Türkiye'de doğuşta beklenen yaşam süresi 78.3 yıl oldu

Küçükoğlu: Üretim yaptığımız sektörlere, verdiğimiz destek sürecek

Küçükoğlu: Üretim yaptığımız sektörlere, verdiğimiz destek sürecek

Sektörel güven hizmetler, perakende ve inşaatta yükseldi

Sektörel güven hizmetler, perakende ve inşaatta yükseldi

MB - Reel kesim güven endeksi Eylül’de 3.7 puan düştü

MB - Reel kesim güven endeksi Eylül’de 3.7 puan düştü

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.