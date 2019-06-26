FİNANS

AB mahkemesinden hava kalitesi ölçüm kararı

FİNANS HABERLERİ  | 26.06.2019 17:44 | Son Güncelleme

Avrupa Adalet Divanı, şehirlerde hava kirliliği ölçüm istasyonlarının yüksek emisyon olan bölgelerde kurulması gerektiğine hükmetti

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Adalet Divanı, şehirlerde hava kirliliği ölçüm istasyonlarının en yüksek emisyon olan bölgelere yerleştirilmesi gerektiğine karar verdi.

Merkezi Lüksemburg'ta bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, Brüksel'de hava kirliliği ölçüm noktaları hakkındaki davayı karara bağladı.

Mahkeme, şehirlerde hava kalitesi ölçümü için seçilen noktaların en yüksek emisyona sahip bölgeler olması gerektiğine hükmetti.

Söz konusu kirlilik ölçüm noktalarına yerel makamların karar vereceği kaydedilen kararda, seçilen noktalarla ilgili itirazların yerel mahkemelere yapabileceği belirtildi.

Mahkeme, şehirlerde hava kirliliği ölçümünde bölge ortalaması alınamayacağına, bir noktada bile yüksek kirlilik ölçülmesinin AB hava kalite standartlarının aşılması anlamı taşıdığına karar verdi.

Avrupa şehirlerindeki kirlik ölçüm istasyonları kükürt, azot, kurşun ve karbon monoksit gibi maddelerin ölçümünü yapıyor.

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AB Adalet Divanı karar Lüksemburg mahkeme

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