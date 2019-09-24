FİNANS

AB mahkemesinden Starbucks kararı

FİNANS HABERLERİ  | 24.09.2019 12:17 | Son Güncelleme

AB Genel Mahkemesi, AB Komisyonu'nun Starbucks'a yönelik vergi cezasını iptal etti

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Genel Mahkemesi, AB Komisyonu'nun Starbucks'a yönelik vergi cezasının iptal edilmesine karar verdi.

Merkezi Lüksemburg'da bulunan Avrupa Adalet Divanı'na bağlı Genel Mahkeme, Starbucks'ın AB Komisyonu'na karşı açtığı davayı karara bağladı.

Mahkeme, Starbucks'ın Hollanda'da yasa dışı biçimde vergi indirimlerinden faydalandığı yönündeki AB Komisyonu kararını iptal etti.

Kararda, Starbucks ve Hollandalı yetkililer arasında şirketin daha az vergi ödemesini sağlayan anlaşmanın yasa dışı kamu desteği anlamı taşımadığı belirtti.

AB Komisyonu, 2015 yılında kahve zinciri Starbucks’a Hollanda’da sağlanan vergi kolaylıklarının yasa dışı olduğuna karar vererek, söz konusu firmaların 30 milyon avroya varan miktarda vergiyi geri ödemesini istemişti. Starbucks ve Hollanda, AB Komisyonu kararını mahkemeye taşımıştı.

44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor! 44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!
Küçükoğlu: Üretim yaptığımız sektörlere, verdiğimiz destek sürecekKüçükoğlu: Üretim yaptığımız sektörlere, verdiğimiz destek sürecek
Sektörel güven hizmetler, perakende ve inşaatta yükseldiSektörel güven hizmetler, perakende ve inşaatta yükseldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AB Avrupa Hollanda mahkeme Starbucks

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da deprem!

İstanbul'da deprem!

ABD'den Türkiye'ye yeni teklif

ABD'den Türkiye'ye yeni teklif

Binlerce memuru ilgilendiriyor! Meclis'e sunuldu

Binlerce memuru ilgilendiriyor! Meclis'e sunuldu

Tezgahlar doldu taştı, fiyatlar yarı yarıya düştü

Tezgahlar doldu taştı, fiyatlar yarı yarıya düştü

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Bakanlıktan 'IMF ile gizli görüşme' açıklaması

Bakanlıktan 'IMF ile gizli görüşme' açıklaması

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ATSO Başkanı Çetin'den, Thomas Cook krizi uyarısı

ATSO Başkanı Çetin'den, Thomas Cook krizi uyarısı

Emirates Türkiye'den kabin görevlisi alımına geliyor: İşe kabul edilenlere Dubai'de ücretsiz konaklama

Emirates Türkiye'den kabin görevlisi alımına geliyor: İşe kabul edilenlere Dubai'de ücretsiz konaklama

Türkiye'de doğuşta beklenen yaşam süresi 78.3 yıl oldu

Türkiye'de doğuşta beklenen yaşam süresi 78.3 yıl oldu

Küçükoğlu: Üretim yaptığımız sektörlere, verdiğimiz destek sürecek

Küçükoğlu: Üretim yaptığımız sektörlere, verdiğimiz destek sürecek

Sektörel güven hizmetler, perakende ve inşaatta yükseldi

Sektörel güven hizmetler, perakende ve inşaatta yükseldi

MB - Reel kesim güven endeksi Eylül’de 3.7 puan düştü

MB - Reel kesim güven endeksi Eylül’de 3.7 puan düştü

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.