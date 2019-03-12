FİNANS

AB "muhbirleri" koruyacak

FİNANS HABERLERİ  | 12.03.2019 12:39 | Son Güncelleme

Muhbirlerin bütün AB üyesi ülkelerde korunmasını öngören düzenleme konusunda uzlaşı sağlandı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) kurumları, birlik yasalarının ihlalini duyuran muhbirlerin tüm üye ülkelerde korunmasını öngören düzenleme konusunda uzlaşı sağladı.

AB Komisyonu, "muhbirler için yüksek düzeyli koruma" sağlayacak düzenleme konusunda Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB Konseyi arasında yapılan müzakerelerde uzlaşı sağlandığını açıkladı.

Buna göre, vergi kaçakçılığı, yolsuzluk, kamu sağlığı ve güvenliği gibi alanlarda AB hukukunun ihlal edilmesi durumunda muhbirlik yapan kişilere birlik genelinde koruma sağlanacak.

Kurum veya şirketlerdeki yolsuzluklara ilişkin bilgi sızdıranlara yönelik güvenli kanallar oluşturulacak.

Muhbirlerin görevden alınması ya da muhbir aleyhinde yıldırıcı faaliyetlerde bulunulmasına izin verilmeyecek.

AB ülkeleri, vatandaşlarını muhbirlik ve muhbirlerin korunması hakkında bilgilendirecek.

Düzenlemenin yasalaşması için AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu'nun resmi onayı gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
AB Avrupa Avrupa Birliği muhbir

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