AB: Otomobillerde karbon salınımının yüzde 45 azaltılmasına destek

İstanbul, 11 Eylül (DHA) - Avrupa Birliği (AB) parlamenterleri, otomobiller ve kamyonetlerde karbondioksit salınımının 2030'a kadar yüzde 45 azaltılmasına yönelik yasa taslağına destek verdiler.
Avrupa Parlamentosu Çevre Komitesi, karbondioksit salınımının 2030'a kadar yüzde 45 azaltılmasına onay verirken, 2025 için de yüzde 20 azaltım ara hedefi belirledi.
AB Komisyonu tarafından hazırlanan ilk taslakta ara hedef yüzde 15, 2030 hedefi yüzde 30 olarak önerilmişti. Komitei'nin onayladığı tasarı, gelecek ay Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'na gelecek ve ardından 28 üye ülkenin onayına sunulacak.
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