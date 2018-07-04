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AB Projesi: Jeotermal enerjide hedef sıfır emisyon

FİNANS HABERLERİ  | 04.07.2018 11:10 | Son Güncelleme

Zorlu Enerji, Avrupa Birliği tarafından Horizon 2020 Programı kapsamında yürütülen GECO (Geothermal Gas Emmisson Control - Jeotermal Gaz Emisyonlarının Kontrolü) Projesi’nin ortakları arasında yer aldı.

AB Projesi: Jeotermal enerjide hedef sıfır emisyon

Elif Varan / İstanbul, 4 Temmuz (DHA) - Zorlu Enerji, Avrupa Birliği tarafından Horizon 2020 Programı kapsamında yürütülen GECO (Geothermal Gas Emmisson Control - Jeotermal Gaz Emisyonlarının Kontrolü) Projesi’nin ortakları arasında yer aldı. Proje ile "jeotermal enerjide sıfır emisyon" hedefleniyor.
GECO projesinde Fransa, İngiltere, İtalya, İzlanda, Almanya gibi ülkelerden çeşitli kurum ve kuruluşlar yer alıyor. Proje, Horizon 2020 programının içerdiği "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Üretim Maliyetlerinin Düşürülmesi" üst başlığı kapsamında "Jeotermal Kaynaklı Karbondioksit Emisyonlarının Azaltılması"na yönelik ülkeler arası saha uygulamalarının yapılması, yeni ekipman ve teknolojilerin test edilmesi, bilgi birikimi ve tecrübe aktarımı sağlanmasını hedefliyor.
20 Ağustos 2018 tarihinde imzalanması planlanan "Hibe Sözleşmesi" ile başlayacak proje kapsamında toplamda yaklaşık 15 milyon Euro’luk bir hibe desteği alınacak ve jeotermal enerjide sürdürülebilir üretim alanında Ar-Ge çalışmaları için kullanılacak.
Toplam proje bütçesinin büyük bir kısmı Avrupa Toplulukları Komisyonu tarafından finanse edilecek GECO Projesi’nde; enerji sektörünün önde gelen şirketlerinin yanı sıra Türkiye’ den ODTÜ’ nün de dahil olduğu üniversite ve araştırma enstitülerinden oluşan 18 kurum ve kuruluş birlikte çalışıyor.
Zorlu Enerji Yatırımlar, İşletme ve Bakımdan Sorumlu Genel Müdürü Ali Kındap, Zorlu Enerji’nin jeotermal alanında öncü konumuyla sürdürülebilir üretim için çalıştığını belirtti ve şöyle devam etti;
"Gerçekleştireceğimiz Ar-Ge çalışmaları sonunda mevcut koşullarda işletmekte olduğumuz ve kuracağımız santrallerimizde, sahalarımızda yeraltından gelen ısıyı kullanıp karbondioksit dahil tüm atıkları reenjekte ederek (yer altına geri gönderim) sıfır atıkla enerji üreteceğiz.
"Elde edeceğimiz sonuçları rapor haline getirip dünyanın farklı ülkelerindeki diğer jeotermal santral işletmecileri ile paylaşarak bu konuda dünya çapında bir katkı sağlamak istiyoruz.
"Karbondioksit ve benzeri gazların emisyonlarının azaltılması, jeotermal akışkandan daha yüksek verimle faydalanılması ve kaynağın sürdürülebilirliğinin korunmasına önemli katkılar sağlayacağına inandığımız bu projeye, tüm bilgi birikimi ve tecrübemizi aktarmaya hazırız."

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