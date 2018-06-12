FİNANS

AB, sınır güvenliği ve göç bütçesini artıracak

FİNANS HABERLERİ  | 12.06.2018 18:30 | Son Güncelleme

AB, 2021-2027 bütçesinde sınır güvenliği ve göçmenlere yönelik programlara 34,9 milyar avro ayırmayı planlıyor

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), gelecekteki bütçesinde sınır güvenliği ve göçmenlerle ilgili programlara 34,9 milyar avro kaynak aktarmaya hazırlanıyor.

AB Komisyonu, birliğin 2021-2027 bütçesinde sınır yönetimi ve göçmenlere yönelik programlar için ayrılan payın 34,9 milyar avroya çıkartılmasına yönelik teklifini açıkladı.

Buna göre, AB, artan göç, hareketlilik ve güvenlik gibi öngörülemeyen zorluklara karşı esnek fonlama enstürmanları kuracak.

AB, sınır yönetimine toplam 21,3 milyar avro kaynak tahsis edecek. Bunun 12 milyar avrosu AB'nin mevcut sınır yönetim kurumlarına aktarılacak.

Bütçenin 9,3 milyar avroluk kısmıyla AB entegre sınır yönetimi için yeni bir fon kurulacak. Yeni sınır fonu, AB üyesi ülkelerin yeni gümrük kontrol ekipmanları alımlarının finansmanında, kriz durumlarında hızlı yanıt verilmesinde ve üye ülkelerin sınır güvenliğine ilişkin politikalarının desteklenmesinde kullanılacak.

AB'nin iltica ve göç fonuna 10,4 milyar avro kaynak sağlanacak. Fon, üye ülkeleri, iltica, yasal göç, göçmen entegrasyonu, düzensiz göç ve geri dönüşler konularında destekleyecek.

Diğer çeşitli harcamalarla birlikte AB'nin gelecekteki bütçesinde göç ve sınır yönetimine aktarılan kaynak mevcut 13 milyar avroluk seviyesinden 34,9 milyar avroya ulaşacak.

AB Komisyonu'nun 2021-2027 dönemi bütçesine yönelik Çok Yıllı Mali Çerçeve'sinde gelirler 1 trilyon 135 milyar avro, harcamalar ise 1 trilyon 105 milyar avro olarak belirlenmişti.

Uzun vadeli AB bütçesine ilişkin karar, AP'nin onayı ve üye ülkelerin AB Konseyi'ndeki oy birliği ile belirlenecek.

AB bütçesinde yer alan harcama kalemlerine ilişkin ödeneklerin yıllık tavanını önceden belirleyen Çok Yıllı Mali Çerçeve, bütçe disiplini ve kaynakların AB'nin politika öncelikleri doğrultusunda ve etkin şekilde dağılımını sağlamayı amaçlıyor. Yaklaşık 1 trilyon avroluk AB'nin mevcut mali çerçevesi, 2014-2020 dönemini kapsıyor.

AB bütçesinde gelir kalemleri, büyük ölçüde üye ülkeler tarafından sağlanan kaynaklardan sağlanıyor. Bütçenin harcamalar kısmı tarım, ekonomik ve yapısal fonlar, araştırma, eğitim, dış ilişkiler, genişleme ve idari giderlerden oluşuyor. AB bütçesinin denetimini ise merkezi Lüksemburg'da bulunan AB Sayıştayı yapıyor.

PARTNERBöylesini gördünüz mü? Böylesini gördünüz mü?
TEKNOSAB, 'Mega Endüstri Bölgeleri'nin öncüsü olacakTEKNOSAB, 'Mega Endüstri Bölgeleri'nin öncüsü olacak
TPF 5 ayda 506 perakende sektörü çalışanına eğitim verdiTPF 5 ayda 506 perakende sektörü çalışanına eğitim verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AB avro Avrupa Brüksel göç kaynak sınır

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan İnce'nin Diyarbakır mitingine dikkat çeken yorum

Erdoğan'dan İnce'nin Diyarbakır mitingine dikkat çeken yorum

Tavuk devi Keskinoğlu’ndan konkordato başvurusu

Tavuk devi Keskinoğlu’ndan konkordato başvurusu

Patronu ve arkadaşları hayatını kararttı! Arabayı ıssız bir yere çekip...

Patronu ve arkadaşları hayatını kararttı! Arabayı ıssız bir yere çekip...

Konutta indirim kampanyası 30 Haziran'a uzatıldı

Konutta indirim kampanyası 30 Haziran'a uzatıldı

138 yıllık hayal gerçekleşiyor

138 yıllık hayal gerçekleşiyor

Üniversiteyi bitirip iş bulamayınca, kendi işinin sahibi oldu

Üniversiteyi bitirip iş bulamayınca, kendi işinin sahibi oldu

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hazine'nin kuponsuz tahvil ihracında bileşik faiz yüzde 19

Hazine'nin kuponsuz tahvil ihracında bileşik faiz yüzde 19

Antalya'daki AVM'ler bayramın ilk günü kapalı

Antalya'daki AVM'ler bayramın ilk günü kapalı

TEKNOSAB, 'Mega Endüstri Bölgeleri'nin öncüsü olacak

TEKNOSAB, 'Mega Endüstri Bölgeleri'nin öncüsü olacak

TPF 5 ayda 506 perakende sektörü çalışanına eğitim verdi

TPF 5 ayda 506 perakende sektörü çalışanına eğitim verdi

TÇMB/Özdemir: Çimento üretimi ilk çeyrekte bir önceki yıla göre yüzde 15.5 arttı

TÇMB/Özdemir: Çimento üretimi ilk çeyrekte bir önceki yıla göre yüzde 15.5 arttı

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Varan: İmar barışına haram katmanın anlamı yok

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Varan: İmar barışına haram katmanın anlamı yok

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.