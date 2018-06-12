AB, sınır güvenliği ve göç bütçesini artıracak

AB'nin iltica ve göç fonuna 10,4 milyar avro kaynak sağlanacak. Fon, üye ülkeleri, iltica, yasal göç, göçmen entegrasyonu, düzensiz göç ve geri dönüşler konularında destekleyecek.

Bütçenin 9,3 milyar avroluk kısmıyla AB entegre sınır yönetimi için yeni bir fon kurulacak. Yeni sınır fonu, AB üyesi ülkelerin yeni gümrük kontrol ekipmanları alımlarının finansmanında, kriz durumlarında hızlı yanıt verilmesinde ve üye ülkelerin sınır güvenliğine ilişkin politikalarının desteklenmesinde kullanılacak.

AB, sınır yönetimine toplam 21,3 milyar avro kaynak tahsis edecek. Bunun 12 milyar avrosu AB'nin mevcut sınır yönetim kurumlarına aktarılacak.

Buna göre, AB, artan göç, hareketlilik ve güvenlik gibi öngörülemeyen zorluklara karşı esnek fonlama enstürmanları kuracak.

AB Komisyonu, birliğin 2021-2027 bütçesinde sınır yönetimi ve göçmenlere yönelik programlar için ayrılan payın 34,9 milyar avroya çıkartılmasına yönelik teklifini açıkladı.

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), gelecekteki bütçesinde sınır güvenliği ve göçmenlerle ilgili programlara 34,9 milyar avro kaynak aktarmaya hazırlanıyor.

Diğer çeşitli harcamalarla birlikte AB'nin gelecekteki bütçesinde göç ve sınır yönetimine aktarılan kaynak mevcut 13 milyar avroluk seviyesinden 34,9 milyar avroya ulaşacak.

AB Komisyonu'nun 2021-2027 dönemi bütçesine yönelik Çok Yıllı Mali Çerçeve'sinde gelirler 1 trilyon 135 milyar avro, harcamalar ise 1 trilyon 105 milyar avro olarak belirlenmişti.

Uzun vadeli AB bütçesine ilişkin karar, AP'nin onayı ve üye ülkelerin AB Konseyi'ndeki oy birliği ile belirlenecek.

AB bütçesinde yer alan harcama kalemlerine ilişkin ödeneklerin yıllık tavanını önceden belirleyen Çok Yıllı Mali Çerçeve, bütçe disiplini ve kaynakların AB'nin politika öncelikleri doğrultusunda ve etkin şekilde dağılımını sağlamayı amaçlıyor. Yaklaşık 1 trilyon avroluk AB'nin mevcut mali çerçevesi, 2014-2020 dönemini kapsıyor.

AB bütçesinde gelir kalemleri, büyük ölçüde üye ülkeler tarafından sağlanan kaynaklardan sağlanıyor. Bütçenin harcamalar kısmı tarım, ekonomik ve yapısal fonlar, araştırma, eğitim, dış ilişkiler, genişleme ve idari giderlerden oluşuyor. AB bütçesinin denetimini ise merkezi Lüksemburg'da bulunan AB Sayıştayı yapıyor.

