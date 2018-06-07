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AB tarım ihracatı arttı

FİNANS HABERLERİ  | 07.06.2018 16:51 | Son Güncelleme

AB tarım ürünleri ihracatı 2017 yılında 138 milyar avroya ulaştı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği'nin (AB) tarım ürünleri ihracatı 2017 yılında 138 milyar avroya yükseldi.

AB Komisyonu'nun 2017 yılı Tarım-Gıda Ticareti raporunda, AB tarım ürünleri ihracatının 2017 yılında yüzde 5,1 artışla 138 milyar avroya ulaştığı kaydedildi.

AB ülkelerinin tarım ürünleri ithalatının 2017 yılında 117 milyar avro seviyesinde olduğuna dikkat çekilen raporda, sektörün 21 milyar avro ticaret fazlası gerçekleştirdiği belirtildi.

AB tarım sektörü toplam üretiminin 2017 yılında 427 milyar avro seviyesinde olduğuna işaret edilen raporda, gıda zincirinin AB'deki toplam istihdamın yüzde 7,5'ini gerçekleştirdiği ve toplam katma değerin yüzde 3,7'sini oluşturduğu ifade edildi.

Raporda, AB'nin en büyük ticaret ortakları olan ABD, Çin, İsviçre, Rusya ve Japonya'ya tarım ihracatında artış olduğuna ve son dönemde Kanada ve Japonya ile yapılan ticaret anlaşmalarıyla sektöre yeni piyasalar kazandırıldığına dikkat çekildi.

AB tarım sektörünün işlenmiş ve işlenmemiş geniş ürün yelpazesine sahip olduğu anımsatılan raporda, bu çeşitlik ve çok yönlülüğün istikrarlı bir piyasa ortaya çıkardığı kaydedildi.

Raporda, AB'nin önde gelen ihracat ürünleri arasında alkollü içecekler, bebek maması, hazır gıda, çikolata ve domuz etinin bulunduğu, tropikal meyveler, kahve ve hayvan yemlerinin ise ithalatta üst sıralarda yer aldığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
AB avro Avrupa Brüksel ihracat tarım Tarım-Gıda Ticareti

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