FİNANS

AB tekrar Brexit müzakere etmeyecek

FİNANS HABERLERİ  | 10.12.2018 18:14 | Son Güncelleme

AB Komisyonu Sözcüsü Mina Andreeva: "(Brexit) Yeni bir anlaşma müzakere etmeyeceğiz"

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Mina Andreeva, İngiltere ile yeni bir Brexit anlaşması müzakere edilmeyeceğini söyledi.

Andreeva, AB Komisyonunda düzenlenen günlük basın toplantısında, Brexit sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İngiltere'nin 29 Mart 2019'da AB'den ayrılacağını anımsatan Mina Andreeva, "Brexit'le ilgili AB Konseyi tarafından 25 Kasım'da onaylanmış bir anlaşma bulunuyor. AB Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker'in söylediği gibi bu 'mümkün olan en iyi ve tek anlaşma'. Yeni bir anlaşma müzakere etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Öte yandan, İngiliz basınında çıkan hükümet kaynaklarına dayandırılan haberlerde, Başbakan Theresa May'in yarın Parlamento'da yapılacak Brexit anlaşması oylamasını erteleyebileceği ve müzakere için Brüksel'e dönebileceği yönünde iddialarda bulunuldu.

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AB Avrupa Brexit ingiltere

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