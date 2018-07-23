AB: Ticaret konusundaki görüş farklılıkları G20'de giderilemedi

İstanbul, 23 Temmuz (DHA) - AB Komisyonu'nun ekonomik ve parasal işlerden sorumlu üyesi Pierre Moscovici, ticarette gerilim yaratan duruş farklılıklarının, Buenos Aires'te yapılan G20 toplantılarında giderilemediğini, ancak toplantının gergin geçmediğini söyledi.
Global ticari gerilimlerin yüksek olduğunu ve daha da tırmanması tehlikesi bulunduğunu belirten Moscovici, ancak gerilimin ekonomik etkilerinin şu ana kadar sınırlı kaldığını da belirtti.
Moscovici, "Toplantı gergin geçmedi, karşılıklı bir dinleme havası vardı. Bunun bir şeylerin başlangıcı olacağını umuyorum. Ancak pozisyonlar hala birbirlerine yaklaşmadı" diye konuştu.
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