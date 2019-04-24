FİNANS

AB ülkeleri motorlu taşıtlardan 428 milyar avro vergi topladı

FİNANS HABERLERİ  | 24.04.2019 12:40 | Son Güncelleme

AB üyesi 15 ülke, motorlu taşıtlardan yıllık 428 milyar avro vergi geliri sağladı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) üyesi 15 ülke, motorlu taşıtların vergilendirilmesinden yıllık 428 milyar avro gelir elde etti.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkesi ülkelerin motorlu taşıtlardan aldığı vergilere ilişkin verileri yayınladı.

Buna göre, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, İspanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Yunanistan, İrlanda, Hollanda, İsveç, Portekiz ve Lüksemburg motorlu taşıtlardan alınan KDV, satış, kayıt, motorlu taşıt ve akaryakıt gibi vergilerden yılda 428 milyar avroluk kaynak sağladı.

Söz konusu ülkeler arasında motorlu taşıtlardan en fazla vergi Almanya'da toplandı. Almanya, yıllık 92 milyar avroluk vergi geliri ile AB ülkeleri arasında ilk sırada yer aldı. Almanya'yı en yakın 79 milyar avro ile Fransa, 74,4 milyar avro ile İtalya, 56,3 milyar avro ile İngiltere, 28,1 milyar avro ile İspanya, 20,3 milyar avro ile Hollanda ve 19,6 milyar avro ile Belçika izledi.

Ayrıca, AB'de otomotiv sektörü toplam 13,3 milyon kişiye doğrudan ve dolaylı istihdam sağladı. Otomobil üretimi ise 3,4 milyon kişiye iş imkanı sundu.

Yetişkin film yıldızıydı! Yeni mesleği olay oldu!Yetişkin film yıldızıydı! Yeni mesleği olay oldu!
Rekortmen uçak Onur Air filosunda Rekortmen uçak Onur Air filosunda 
KPMG: Telekomda yüksek yatırım harcamaları devam edecekKPMG: Telekomda yüksek yatırım harcamaları devam edecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AB ACEA motorlu taşıt vergi

En Çok Okunan Haberler

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

Miray Daner'in şaşırtan değişimi!

Miray Daner'in şaşırtan değişimi!

Bankada parası olanlar dikkat! Önemli değişiklik

Bankada parası olanlar dikkat! Önemli değişiklik

Trafik sigortasında yeni dönem!

Trafik sigortasında yeni dönem!

Dolarda bu seviyeye dikkat!

Dolarda bu seviyeye dikkat!

Elinizde varsa dikkat! Tarihe karışıyor

Elinizde varsa dikkat! Tarihe karışıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Yeni Reform Paketini, yapısal reform sürecinin ilk adımı olarak görüyoruz

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Yeni Reform Paketini, yapısal reform sürecinin ilk adımı olarak görüyoruz

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Dolarda dalgalanma!

Dolarda dalgalanma!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Enerjinin liderleri İstanbul’da bir araya geliyor

Enerjinin liderleri İstanbul’da bir araya geliyor

Rekortmen uçak Onur Air filosunda 

Rekortmen uçak Onur Air filosunda 

KPMG: Telekomda yüksek yatırım harcamaları devam edecek

KPMG: Telekomda yüksek yatırım harcamaları devam edecek

TÜBİSAD: E-ticaret hacmi yüzde 42 artışla 59.9 milyar liraya ulaştı

TÜBİSAD: E-ticaret hacmi yüzde 42 artışla 59.9 milyar liraya ulaştı

MB / Reel kesim güven endeksi Nisan’da 3.4 puan yükseldi

MB / Reel kesim güven endeksi Nisan’da 3.4 puan yükseldi

İnşaat maliyet endeksi Şubat’ta yıllık yüzde 27.22 arttı

İnşaat maliyet endeksi Şubat’ta yıllık yüzde 27.22 arttı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.