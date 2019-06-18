FİNANS

AB üye ülkelerin iklim planlarını yetersiz buldu

FİNANS HABERLERİ  | 18.06.2019 18:32 | Son Güncelleme

AB Komisyonu, üye ülkelerin enerji ve iklim planlarının 2030 yılı hedeflerini karşılamadığını açıkladı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, üye ülkelerin sundukları ulusal enerji ve iklim plan taslaklarının, birliğin 2030 yılındaki hedeflerini karşılamadığını bildirdi.

AB Komisyonu, AB'nin 2030 yılı enerji ve iklim hedefleri doğrultusunda üye ülkelerin sundukları ulusal plan taslakları hakkında değerlendirmesini yayımladı.

AB üyesi ülkelerin taslak planları ile 2030 yılı yenilenebilir enerji hedefi olan yüzde 32 oranının yakalanamayacağına dikkat çekilen değerlendirmede, enerji verimliliğinde de amaçlanan yüzde 32,5 oranındaki artışın gerçekleşmeyeceği belirtildi.

Üye ülkelere Paris İklim Anlaşması'nın uygulanmasına daha fazla çaba harcama çağrısında bulunulan değerlendirmede, ulusal planların daha detaylı politikalar içermesi ve yatırımları teşvik etmesi gerektiği kaydedildi.

AB Komisyonu önerileri doğrultusunda üye ülkelerin, ulusal planlarını güncellemeleri ve 2019 yılı bitimine kadar son halini sunmaları gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
AB AB Komisyonu Avrupa enerji iklim

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