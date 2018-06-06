AB, uzay programlarının bütçesini artıracak

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), gelecekteki bütçesinde uzay programlarına 16 milyar avro kaynak aktarmaya hazırlanıyor.

AB Komisyonu, birliğin uzay programları için 2021-2027 bütçesinde ayrılan payın 5 milyar avro artırılarak 16 milyar avroya çıkartılmasını öngören teklifini açıkladı.

Buna göre, AB'nin küresel uydu konumlama programları olan Galileo ve Egnos için 9,7 milyar avro, yeryüzü gözlem verilerini sağlayan sistemi Kopernik Dünya Gözlem Projesi için 5,8 milyar avro kaynak sağlanacak. Ayrıca, dünya yörüngesindeki objelerin hareketlerini inceleyen ve uydularla güvenli iletişim sağlayan programlara 500 milyon avroluk bir mali kaynak aktarılacak.

AB verilerine göre, uzay endüstrisi Avrupa'da yaklaşık 231 bin kişiye iş imkanı sağlıyor. Söz konusu sektörün 50 milyar avronun üzerinde katma değer ürettiği öngörülüyor.

AB Komisyonu'nun 2021-2027 dönemi bütçesine yönelik Çok Yıllı Mali Çerçeve'sinde gelirler 1 trilyon 135 milyar avro, harcamalar ise 1 trilyon 105 milyar avro olarak belirlenmişti.