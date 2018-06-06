FİNANS

AB, uzay programlarının bütçesini artıracak

FİNANS HABERLERİ  | 06.06.2018 17:14 | Son Güncelleme

AB, uzay programları için 2021-2027 bütçesinde ayrılan payın 16 milyar avroya çıkartılmasını teklif etti

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), gelecekteki bütçesinde uzay programlarına 16 milyar avro kaynak aktarmaya hazırlanıyor.

AB Komisyonu, birliğin uzay programları için 2021-2027 bütçesinde ayrılan payın 5 milyar avro artırılarak 16 milyar avroya çıkartılmasını öngören teklifini açıkladı.

Buna göre, AB'nin küresel uydu konumlama programları olan Galileo ve Egnos için 9,7 milyar avro, yeryüzü gözlem verilerini sağlayan sistemi Kopernik Dünya Gözlem Projesi için 5,8 milyar avro kaynak sağlanacak. Ayrıca, dünya yörüngesindeki objelerin hareketlerini inceleyen ve uydularla güvenli iletişim sağlayan programlara 500 milyon avroluk bir mali kaynak aktarılacak.

AB verilerine göre, uzay endüstrisi Avrupa'da yaklaşık 231 bin kişiye iş imkanı sağlıyor. Söz konusu sektörün 50 milyar avronun üzerinde katma değer ürettiği öngörülüyor.

AB Komisyonu'nun 2021-2027 dönemi bütçesine yönelik Çok Yıllı Mali Çerçeve'sinde gelirler 1 trilyon 135 milyar avro, harcamalar ise 1 trilyon 105 milyar avro olarak belirlenmişti.

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- Bütçenin kabulü tüm üyelerin onayına bağlı

Uzun vadeli AB bütçesine ilişkin karar, AP'nin onayı ve üye ülkelerin AB Konseyi'ndeki oy birliği ile belirlenecek.

AB bütçesinde yer alan harcama kalemlerine ilişkin ödeneklerin yıllık tavanını önceden belirleyen Çok Yıllı Mali Çerçeve, bütçe disiplini ve kaynakların AB'nin politika öncelikleri doğrultusunda ve etkin şekilde dağılımını sağlamayı amaçlıyor. Yaklaşık 1 trilyon avroluk AB'nin mevcut mali çerçevesi, 2014-2020 dönemini kapsıyor.

AB bütçesinde gelir kalemleri, büyük ölçüde üye ülkeler tarafından sağlanan kaynaklardan sağlanıyor. Bütçenin harcamalar kısmı tarım, ekonomik ve yapısal fonlar, araştırma, eğitim, dış ilişkiler, genişleme ve idari giderlerden oluşuyor. AB bütçesinin denetimini ise merkezi Lüksemburg'da bulunan AB Sayıştayı yapıyor.

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