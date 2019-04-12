AB, vadettiği desteğin 2,2 milyar avrosunu gönderdi

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), Türkiye'deki Suriyelileri desteklemek için taahhüt ettiği 6 milyar avroluk desteğin ancak 2,2 milyar avrosunu aktardı.

AB Komisyonu, Türkiye'deki Suriyelilerin desteklenmesine yönelik mali yardım programının (FRIT) yıllık raporunu yayınlandı.

Raporda, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıları desteklemek için 2016 yılında kurulan fona toplam 6 milyar avro tahsis edildiği anımsatıldı.

Fon kapsamında insani yardım, eğitim ve sağlık gibi alanlarda 84 proje sözleşmesi imzalandığı belirtilen raporda, şimdiye kadar söz konusu projelere toplam 2,2 milyar avroluk ödeme yapıldığı belirtildi.

Raporda, mali desteğin ilk dilimi kapsamında 2 milyar 71 milyon 816 bin avro, ikinci dilim kapsamında ise 149 milyon 767 bin avroluk ödeme gerçekleştirildiği kaydedildi.

Raporda, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar için mali desteğin ilk diliminin tamamen, ikinci dilimin ise 450 milyon avroluk kısmının sözleşmelere bağlandığı ifade edildi.

Doğrudan nakit destekleme projesinden yararlananların sayısının 1,5 milyonu geçtiğine dikkat çekilen raporda, Suriyeli ve diğer sığınmacı çocukların eğitimlerinin devamlılığını sağlamaya yönelik Şartlı Eğitim Yardımı Programı'ndan da 470 bin kişinin faydalandığı kaydedildi.