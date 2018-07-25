FİNANS

AB ve ABD, ticari konuları görüşecek

FİNANS HABERLERİ  | 25.07.2018 11:11 | Son Güncelleme

GMF Kıdemli Uzmanı Rosa Balfour: - "(AB Komisyonu Başkanı Juncker ile ABD Başkanı Trump'ın bugünkü görüşmesi) ABD ile yapılacak görüşmelerde AB tarafının elde edebileceği en iyi sonuç, zaman kazanmak ve olası gümrük vergilerini ertelemek olur. Avrupalıların umudu da bu yönde" - "AB, kurallara dayalı küresel ticaret sistemini korumak amacıyla bu ziyareti gerçekleştiriyor. Ancak pratikte ne sağlanabileceği konusunda büyük umut duyulmamalı" - "AB, ABD'ye dayılanmamalı. Kabadayı taktikler tansiyonu daha fazla tırmandırır. AB, durumu sakinleştirmeli. AB, ABD'ye kabadayı gibi davranırsa felaket yaşanır"

BRÜKSEL (AA) - ATA UFUK ŞEKER - Brüksel'deki düşünce kuruluşu German Marshall Fund'ın (GMF) Kıdemli Uzmanı Rosa Balfour, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün Washington'da yapacağı görüşmeye ilişkin, "ABD ile yapılacak görüşmelerde AB tarafının elde edebileceği en iyi sonuç, zaman kazanmak ve olası gümrük vergilerini ertelemek olur. Avrupalıların umudu da bu yönde." dedi.

Rosa Balfour, AB Komisyonu Başkanı Juncker'ın, Washington'da Donald Trump ile gerçekleştireceği görüşmeye ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, AB tarafının, Washington'a ticari konularda yaşanan uzlaşmazlıkları giderme "umudu taşımadığını" belirterek, görüşmelerde AB'nin, kurallar temelinde küresel ticaretin korunması gerektiği düşüncesini ABD'ye ileteceğini bildirdi.

Balfour, AB'nin ABD tarafıyla müzakere ve görüşmeleri devam ettirmek istediğini ifade ederek, "AB, kurallara dayalı küresel ticaret sistemini korumak amacıyla bu ziyareti gerçekleştiriyor. Ancak pratikte ne sağlanabileceği konusunda büyük umut duyulmamalı." değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın ithal otomobillere ilave gümrük vergileri uygulama tehdidi hakkında Balfour, "Bu gümrük vergilerini ABD'nin otomotiv sektörü bile talep etmiyor. Bu tehditler, ABD'nin iç tüketimi ve özellikle Trump'ın seçmen kitlesiyle ilgili. Bu tehditlerin ticari olarak mantıklı bir temeli ve inandırıcı bir argümanı yok." diye konuştu.

Balfour, bugünkü görüşmeye ilişkin, "ABD ile yapılacak görüşmelerde AB tarafının elde edebileceği en iyi sonuç, zaman kazanmak ve olası gümrük vergilerini ertelemek olur. Avrupalıların umudu da bu yönde." ifadelerini kullandı.

Trump'ın ticari konularda AB ile yaşadığı gerginliğin temelinde Almanya'nın ticaret fazlası olduğunu belirten Balfour, AB'nin, zaman kazanılması halinde Trump'ın uluslararası gündemde dikkatinin başka alanlara kayabileceğini düşündüğünü kaydetti.

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- "AB, ABD'ye kabadayı gibi davranırsa felaket yaşanır"

Rosa Balfour, bazı AB yetkililerinin Trump'a karşı AB'nin daha "dayılanan taktikler" izlemesi gerektiği yönündeki açıklamalarıyla ilgili, "AB, ABD'ye dayılanmamalı. Kabadayı taktikler tansiyonu daha fazla tırmandırır. AB, durumu sakinleştirmeli. AB, ABD'ye kabadayı gibi davranırsa felaket yaşanır." diye konuştu.

Balfour, AB'nin küresel ticaret sisteminden çok uzun süre faydalandığını, ABD'nin bu durumu zorlamasına rağmen AB'nin söz konusu politikaların devamı yönünde siyaset izlemesinin anlamlı olduğunu vurguladı.

ABD ile Çin arasında çok ciddi ticari gerilimler yaşandığını ifade eden Balfour, AB'nin ABD'ye "Çin'e karşı ortak tutum geliştirilebileceği" yönünde mesaj verebileceğini söyledi.

AB Komisyonu Başkanı Juncker, Trump'la ticari konuları görüşecek. Juncker ve Trump'ın transatlantik ticareti geliştirmeye odaklanacakları toplantının diğer gündem maddeleri güvenlik, terörle mücadele, enerji güvenliği ve ekonomik büyüme olacak.

ABD ile AB arasındaki ilişkiler, Trump yönetiminin AB'yi de çelik ve alüminyum ithalatına ilave gümrük vergilerine tabi tutmasıyla gerilmiş, AB buna karşı ticari misillemede bulunmuştu. Trump ise söz konusu gelişmelerin ardından Avrupa'dan ithal otomobillere vergi uygulama tehdidinde bulunmuştu.

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