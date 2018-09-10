FİNANS

AB ve ABD ticari konuları görüştü

FİNANS HABERLERİ  | 10.09.2018 19:27 | Son Güncelleme

Taraflar, Washington ve Brüksel arasında son dönemde yaşanan ticari anlaşmazlıkları ele aldı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) ve ABD aralarındaki ticari sorunları çözmek adına üst düzey görüşmelerde bulundu.

AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström ve ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, Brüksel'de bir araya gelerek transatlantik ticari ilişkilerde yaşanan uzlaşmazlıkları ele aldı.

Malmström, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, karşılıklı mevcut ticari konularda ilerleme sağlamayı ve kısa ve orta vadedeki öncelikleri ele aldıklarını bildirdi.

Bu ay içerisinde tekrar bir araya gelme kararı verildiğini belirten Malmström, gelecek ay da teknik heyetler arasında toplantı yapılacağını kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump ile AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, temmuz ayındaki görüşmelerinde ticari uzlaşmazlıkların müzakere edilerek çözülmesi konusunda anlaşma sağlamıştı. Taraflar, karşılıklı ticareti kolaylaştırmak üzere diyalog yürütülmesinde mutabık kalmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
AB abd Avrupa Brüksel Cecilia Malmström ticaret transatlantik

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