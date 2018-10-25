"AB ve İtalya bütçe anlaşmazlığında çözüm bulacaktır"

BERLİN (AA) - Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, Avrupa Komisyonu ile İtalya arasında bütçe konusunda bir anlaşma sağlanacağından emin olduğunu belirterek, "İtalya’nın Avro Bölgesi'nde diğer ülkelere etkisi var ama bu sınırlı. İtalya konusunda, konunun mali bir tartışma olduğunu hatırlamak zorundasınız." dedi.

Draghi, ECB faiz kararının açıklanmasının ardından Frankfurt'ta düzenlenen basın toplantısında değerlendirmede bulundu.

Son verilerin beklenenden daha zayıf olduğunu ifade eden Draghi, ticarette korumacılığın, gelişen ekonomi ve mali piyasalardaki dalgalanmaların riskler arasında bulunduğunu kaydetti.

Yerel fiyat baskılarını desteklemek için önemli teşviklerin gerekli olduğunu söyleyen Draghi, küresel risklerin belirgin kalmaya devam ettiğini ve Avro Bölgesi'nde büyümeyi çevreleyen risklerin genel olarak dengeli olduğunu söyledi.

- "AB'den sağduyulu bir ayrılış bulunacak"

Bugün ECB’nin Yönetim Konseyinde İtalya hakkında çok fazla konuşmadıklarını aktaran Draghi, Avrupa Komisyonu ile İtalya arasında bütçe konusunda bir anlaşmanın sağlanacağından kişisel olarak emin olduğunu dile getirdi.