AB ve Singapur, ticaret anlaşması imzalayacak

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Singapur'la serbest ticaret ve yatırım anlaşmaları imzalanmasını onayladı.

Lüksemburg'da toplanan AB Dışişleri Konseyi, AB ve Singapur arasında serbest ticaret anlaşması (STA) ve yatırım koruma anlaşması imzalanmasına onay verildiğini açıkladı.

Açıklamada, söz konusu anlaşmaların 19 Ekim'de Brüksel'de gerçekleştirilecek 12. Asya-Avrupa Toplantısı'nda (ASEM) imzalanacağı bildirildi.

AB ve Singapur arasında ticaret ve yatırım anlaşmaları müzakereleri 2010 yılında başlamış, 2014'te tamamlanmıştı.

Söz konusu STA ile gümrük vergileri, ürün kategorilerine göre 3 ila 5 yıl arasında kaldırılacak.

STA'nın yürürlüğe girmesi için AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanması yeterli olurken, yatırım anlaşmasının bütün üye ülke parlamentolarından onay alması gerekiyor.

AB ve Singapur arasındaki toplam ticaret hacmi 2017 yılında 53,3 milyar avro seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde AB, Singapur'a 33,16 milyar avro, Singapur ise AB'ye 20,14 milyar avroluk ihracat yaptı. AB ülkeleri, Singapur'a özellikle otomobil ve makine, Singapur ise AB'ye kimyasal ve tıbbi ürün sattı.

