FİNANS

AB ve Türkiye'de Mutlu Hayvancılık Projesi

FİNANS HABERLERİ  | 19.06.2019 11:28 | Son Güncelleme

SETBİR Başkanı Tarık Tezel: - "Projenin temel amacı çiftlikte ve taşıma sırasında hayvan refahının sağlanması" - "Bu proje sadece SETBİR’in değil, hayvancılığa dayalı tüm sektörlerin projesi olacak"

Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) tarafından yürütülmekte olan, "Sivil Toplum Diyaloğu Programı" kapsamında Avrupa Birliği'nden (AB) hibe almaya hak kazanan “Avrupa Birliği ve Türkiye’de Mutlu Hayvancılık Projesi”nin açılış toplantısı yapıldı.

Sheraton Otel'de düzenlenen toplantının açılışında konuşan SETBİR Başkanı Tarık Tezel, projenin temel amacının çiftlikte ve taşıma sırasında hayvan refahının sağlanması olduğunu söyledi.

Tezel, hayvan refahının, hayvanların yaşam kalitesini vurgulayan, fiziksel ve zihinsel sağlıklarını içeren bir kavram olduğunu belirterek, hayvan refahının, üreticilerin verimliliğini artırıcı bir faktör, uluslararası kuruluşlar için de önemli bir sürdürülebilirlik kriteri olduğunu vurguladı.

"Hayvanına iyi bakan iyi para kazanıyor." diyen Tezel, proje kapsamında, taşımada ve çiftlikte hayvan refahının ele alınacağını anlattı.

Tezel, hayvan refahının, hem AB'de hem de aday ülkelerde önemli gelişmelere ve yasal düzenlemelere tabi olduğuna işaret ederek, konunun uygulamada "taşımada hayvan refahı", "çiftlikte hayvan refahı" ve "kesimde hayvan refahı" olmak üzere 3 alanı kapsadığını kaydetti.

Hayvan yetiştiriciliğinde ulaşımın, hayvanın refahını etkileyen ve gerekli standartlar sağlanmadıkça strese neden olabilen önemli bir faktör olduğunu aktaran Tezel, Türkiye'nin bir ucundan diğer ucuna yolculuğunda, hayvanları dinlendirmek, kontrol etmek, beslemek ve serinletmek için en az iki istasyonun olması gerektiğini dile getirdi.

Tezel, Türkiye'de büyükbaş ve küçükbaş hayvan refahının yeterli seviyede olmadığını söyleyerek, "Hayvanların taşıma araçlarına yüklenmesi, yükleme ve boşaltma rampalarının özellikleri, araçta hayvan başına düşen alan, taşıma aracının özellikleri, yol ve iklim koşulları gibi faktörler refah üzerinde doğrudan bir etkiye sahip." değerlendirmesinde bulundu.

Çiftlik hayvanlarının refahının, hem hayvanların yaşamı hem de onlardan elde edilen et ve süt ürünlerinin kalitesi üzerinde önemli bir etkisi olduğuna dikkati çeken Tezel, bu etkinin, hayvanların ve ürünlerinin ekonomik değerlerine de yansıdığını söyledi.

Tezel, "Hayvan refahının nasıl sağlanacağına ilişkin elimizde pratik bir kılavuz yok." diyerek, sektörde hayvan refahı pratiğini artırmak ve sürdürmek için Türkiye'de de AB ülkeleri benzeri bir operasyonel çerçeve oluşturulması gerektiğini vurguladı. Tezel, bu anlamda projenin sadece SETBİR’in değil, hayvancılığa dayalı tüm sektörlerin projesi olacağını sözlerine ekledi.

Proje kapsamında, AB iyi uygulama örnekleri incelenecek, başarılı uygulamalar Türkiye'ye uyarlanacak, hayvan yetiştiricileri ve sınır kontrol elemanlarına yönelik eğitimler verilecek.

Ayrıca şoförlerin hayvan refahı hakkında farkındalığının artırılması ve sürece özgü uzmanlaşmalarına yönelik bilgilendirme çalışmaları da sürdürülecek.

Projede SETBİR’in ortağı ise İspanya’dan Valensiya Bölgesel Gıda İşleri Federasyonu (FEDACOVA) oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği ve Türkiye’de Mutlu Hayvancılık Projesi SETBİR

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