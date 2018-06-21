FİNANS

AB ve Yeni Zelanda, ticari müzakerelere başlıyor

FİNANS HABERLERİ  | 21.06.2018 13:26 | Son Güncelleme

AB ve Yeni Zelanda, serbest ticaret anlaşması müzakerelerine temmuz ayında başlanacağını duyurdu

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) ve Yeni Zelanda, mal ve hizmetlerdeki ticari sınırlamaların kaldırılması için serbest ticaret anlaşması müzakerelerine temmuz ayında başlamaya karar verdi.

AB Komisyonu, Yeni Zelanda ile kapsayıcı bir serbest ticaret anlaşması yapılması için resmi müzakerelere başlanacağını açıkladı.

Açıklamada, yapılacak müzakereler ile mal ve hizmetlerdeki ticari sınırlamaların kaldırılması, sürdürülebilir ve kurallara dayalı ticaret yapılmasının amaçlandığı belirtilerek, resmi müzakerelerin ilk turunun 16-20 Temmuz'da Brüksel'de gerçekleştirileceği bildirildi.

AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Ticaret anlaşmaları ekonomik fırsatlar ortaya koymakla beraber yakın müttefiklerle bağları da güçlendirir." ifadesini kullandı.

Malmström, iyi hazırlanmış bir ticaret anlaşmasının AB ve Yeni Zelanda iş dünyası ve vatandaşlarına faydaları olacağına işaret etti.

AB üyesi 28 ülke adına ticaret anlaşması yapma yetkisi AB Komisyonu'nda bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
AB Avrupa Brüksel Serbest Ticaret Anlaşması

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