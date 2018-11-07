İstanbul, 7 Kasım (DHA) - AB Komisyonu, Walt Disney'in 71.3 milyar dolar karşılığında Twenty First Century Fox'u satın almasına "koşullu onay" verdi.

Komisyon satın almayı, Disney'in Avrupa'daki TV kanallarındaki paylarını satması koşuluna bağladı.

Buna göre Disney, hali hazırda Hearst ile ortak olduğu A+E Television Networks tarafından kontrol edilen History, H2, Crime & Investigation, Blaze ve Lifetime kanallarındaki paylarını satacak.

ABD Adalet Bakanlıağı da Disney'in Fox'u satın almasına Fox'un 22 bölgesel kanalının satılması koşuluyla Haziran ayında onay vermişti.

