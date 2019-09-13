Abana'da ceviz hasat şenliği düzenlendi

Bu durumun üreticileri mevcut arazilerde daha verimli çalışmaya teşvik etmesi gerektiğini vurgulayan Karadeniz, "Dağlık bir coğrafyaya sahip olmamız, burada tarım yapılamaz demek değil. Bilhassa bizi daha fazla verim almak için yeni teknikleri kullanma konusunda gayretlendirmeli. Mutlaka bu arazileri iyi şekilde değerlendirmeliyiz." diye konuştu.

Vali Karadeniz, burada yaptığı konuşmada, kentin üçte ikisinin ormanla kaplı bulunması dolayısıyla tarım arazilerinin kısıtlı olduğuna işaret etti.

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, "Sarımsak denilince nasıl Taşköprü akla geliyorsa ceviz deyince de Abana gelecektir, buna inanıyorum. Çünkü buranın iklimi müsait." dedi.

"Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur." sözünü Kastamonu'da daha iyi anladığını dile getiren Karadeniz, "Çünkü bıraktığınız arazi birkaç yıl içinde ormana dönüşüyor. Onun için bu arazilere bakmak ve ormana dönüşmesini önlemek zorundayız. Bu konuda özellikle büyükşehirden köye göçenlere buradaki arazilerine sahip çıkmaları konusunda büyük görevler düşüyor." ifadesini kullandı.

Abana'nın yetişen ceviz çeşitleriyle üretimi artırmada iddialı olduğunu anlatan Karadeniz, "Sarımsak denilince nasıl Taşköprü akla geliyorsa ceviz deyince de Abana gelecektir, buna inanıyorum. Çünkü buranın iklimi müsait. Görüyoruz ki önayak olacak üreticimiz, kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız var. Hasat şenliğinin hayırlı olmasını temenni ediyor, tüm üreticilerimize bol kazançlar diliyorum." diye konuştu.

Abana Kaymakam Vekili Barbaros Akbulak da ilçenin ekonomik alanda kalkınması için iki önemli parametre olduğunu belirterek, "Bunlardan biri turizm, diğeri ise tarımdır. Katma değeri yüksek bir ürün olan cevizin Abana'da yetişmesi çok güzel bir şey. Devletimiz her türlü desteği veriyor, vatandaşlarımızın yükü teşviklerle azaltılıyor. Kestane balı, kestane, kivi ve ceviz konusunda önümüzdeki yıllarda çok güzel işler ortaya konacaktır." değerlendirmesinde bulundu.