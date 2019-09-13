FİNANS

Abana'da ceviz hasat şenliği düzenlendi

FİNANS HABERLERİ  | 13.09.2019 14:26 | Son Güncelleme

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz: - "Sarımsak denilince nasıl Taşköprü akla geliyorsa ceviz deyince de Abana gelecektir, buna inanıyorum. Çünkü buranın iklimi müsait"

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, "Sarımsak denilince nasıl Taşköprü akla geliyorsa ceviz deyince de Abana gelecektir, buna inanıyorum. Çünkü buranın iklimi müsait." dedi.

Abana Belediyesi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü iş birliğinde "Ceviz Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi" kapsamında Abana ilçesi Altıkulaç köyünde İlhami Tığlı'ya ait bahçede ceviz hasat şenliği düzenlendi.

Şenlikte ceviz hasadı yapıldı, bölgede örnek bahçelere sahip yetiştiricilere teşekkür belgesi verildi.

Şenlik kapsamında yüksek ziraat mühendisi Ercan Er tarafından da ceviz yetiştiriciliği konulu konferans gerçekleştirildi.

Vali Karadeniz, burada yaptığı konuşmada, kentin üçte ikisinin ormanla kaplı bulunması dolayısıyla tarım arazilerinin kısıtlı olduğuna işaret etti.

Bu durumun üreticileri mevcut arazilerde daha verimli çalışmaya teşvik etmesi gerektiğini vurgulayan Karadeniz, "Dağlık bir coğrafyaya sahip olmamız, burada tarım yapılamaz demek değil. Bilhassa bizi daha fazla verim almak için yeni teknikleri kullanma konusunda gayretlendirmeli. Mutlaka bu arazileri iyi şekilde değerlendirmeliyiz." diye konuştu.

"Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur." sözünü Kastamonu'da daha iyi anladığını dile getiren Karadeniz, "Çünkü bıraktığınız arazi birkaç yıl içinde ormana dönüşüyor. Onun için bu arazilere bakmak ve ormana dönüşmesini önlemek zorundayız. Bu konuda özellikle büyükşehirden köye göçenlere buradaki arazilerine sahip çıkmaları konusunda büyük görevler düşüyor." ifadesini kullandı.

Abana'nın yetişen ceviz çeşitleriyle üretimi artırmada iddialı olduğunu anlatan Karadeniz, "Sarımsak denilince nasıl Taşköprü akla geliyorsa ceviz deyince de Abana gelecektir, buna inanıyorum. Çünkü buranın iklimi müsait. Görüyoruz ki önayak olacak üreticimiz, kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız var. Hasat şenliğinin hayırlı olmasını temenni ediyor, tüm üreticilerimize bol kazançlar diliyorum." diye konuştu.

Abana Kaymakam Vekili Barbaros Akbulak da ilçenin ekonomik alanda kalkınması için iki önemli parametre olduğunu belirterek, "Bunlardan biri turizm, diğeri ise tarımdır. Katma değeri yüksek bir ürün olan cevizin Abana'da yetişmesi çok güzel bir şey. Devletimiz her türlü desteği veriyor, vatandaşlarımızın yükü teşviklerle azaltılıyor. Kestane balı, kestane, kivi ve ceviz konusunda önümüzdeki yıllarda çok güzel işler ortaya konacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Belediye Başkanı Yunus Akgül ise ilçede son yıllarda geleneksel üretim yöntemlerin dışına çıkıldığını söyledi.

Profesyonel anlamda kestane balının ilçede ciddi getirisi olmaya başladığını vurgulayan Akgül, "Kestane balı ile markalaşma yolunda ciddi çalışmalarımız var. Kivi de öne çıkmaya başladı. Son olarak da cevize girmeye başladık. İnşallah bundan sonra ilçemizde ticari önem taşıyan ürünlere değer katacak şenlikler yapacağız. İnsanlara tarımdan kazanç kapıları açmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz." dedi.

- "Son 6 yılda ilimizde 250 bin ceviz fidanını diktik"

Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Yaman da İl Özel İdaresinin desteğiyle tarım projelerine katkı sağladıklarını anlattı.

Ceviz konusunda da hassasiyet gösterdiklerini dile getiren Yaman, şöyle konuştu:

"Son 6 yılda ilimizde 250 bin ceviz fidanını diktik. İl Özel İdaresi kaynağı ile projelerimize katkı buluyoruz. Bakanlığımız da sertifikalı fidan kullanımına destek veriyor. 5 dekar ve üzerinde meyvecilik yapan üreticinin masraflarının çoğunu bakanlığımız karşılıyor. Bu ayın sonuna kadar tarımsal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi, depolanması, çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesi projeleri devam ediyor. Bakanlığımızın yüzde 50 hibe verdiği projelere bu yöreden mutlaka başvuru bekliyoruz."

Bahçe sahibi İlhami Tığlı da İstanbul'da 40 yıl farklı iş kollarında çalıştıktan sonra köye dönme kararı aldığını belirterek, "Ceviz yetiştiriciliğine devlet desteğiyle 2010 yılında 40 dönümlük arazide başladım. Bugün üç farklı türde 700'ün üzerinde ağaca ulaştık. Aşılama yöntemiyle Abana ve çevre ilçelerde verimsiz binlerce ağacı yeniden ürün verebilir hale getirdik." diye konuştu.

Programa Garnizon Komutanı Personel Albay Gamze Aydoğdu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mücahit Avkıran, kurum müdürleri ve üreticiler katıldı.

Kripto para piyasasında fark yaratacakKripto para piyasasında fark yaratacak
Türk Eximbank kredi faiz oranlarını indirdiTürk Eximbank kredi faiz oranlarını indirdi
3 bin KOBİ'ye 'İşimi yönetebiliyorum' eğitimi (2)3 bin KOBİ'ye 'İşimi yönetebiliyorum' eğitimi (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Abana Abana Belediye Başkanı Yunus Akgül Barbaros Akbulak Ceviz Ceviz Hasadı Kastamonu Kastamonu Tarım ve Orman Müdürü Osman Yaman Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz

En Çok Okunan Haberler

TEM'deki kazanın görüntüleri ortaya çıktı

TEM'deki kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Otizmli doktorun hikayesini anlatan Mucize Doktor, sosyal medyayı salladı

Otizmli doktorun hikayesini anlatan Mucize Doktor, sosyal medyayı salladı

Hamile kadına dehşeti yaşatan magandaların baklavacı dükkanları kapanmaya başladı

Hamile kadına dehşeti yaşatan magandaların baklavacı dükkanları kapanmaya başladı

Resmen duyurdular! Yüzde 22 indirim

Resmen duyurdular! Yüzde 22 indirim

Pegasus dev şirketi satıyor

Pegasus dev şirketi satıyor

Rusya'dan 'dolar' hamlesi! 2020'den itibaren...

Rusya'dan 'dolar' hamlesi! 2020'den itibaren...

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dedeman Grubu’nda 3. Kuşak işbaşında

Dedeman Grubu’nda 3. Kuşak işbaşında

SunExpress kış uçuş programını açıkladı

SunExpress kış uçuş programını açıkladı

Trakya Birlik: Yerli üretim bitene kadar ayçiçeği ithalatı yapılmamalı

Trakya Birlik: Yerli üretim bitene kadar ayçiçeği ithalatı yapılmamalı

Lincoln Electric Türkiye’den endüstriyel kaynak uygulama makinesi

Lincoln Electric Türkiye’den endüstriyel kaynak uygulama makinesi

Son dakika! Türk Eximbank kredi faiz oranlarını indirdi

Türk Eximbank kredi faiz oranlarını indirdi

3 bin KOBİ'ye 'İşimi yönetebiliyorum' eğitimi (2)

3 bin KOBİ'ye 'İşimi yönetebiliyorum' eğitimi (2)

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.