ABD 10 yıllık tahvillerde getiri yüzde 3.0’ün üzerine çıktı

Hilal Sarı / İstanbul, 1 Ağustos (DHA) - ABD’de 10 yıllık tahviller güçlü istihdam verisi sonrası Haziran’dan bu yana ilk kez yüzde 3.0’ün üzerine çıktı.

TAHVİL piyasalarında, ABD’den gelen güçlü özel sektör istihdam verisinin ardından 10 yıllık ABD tahvil getirileri yüzde 3.003 düzeyine kadar yükselirken, iki yıllıklarda getiri yüzde 2.686 düzeyine yükseldi.

30 yıllık ABD tahvillerinde ise getiri yüzde 3.133 düzeyine kadar yükseldi.

Tahviller ve getirileri ters orantılı şekilde hareket ediyor.

10 yıllık ABD tahvilleri en son Haziran’da yüzde 3.0’ün üzerine çıkmıştı.

ABD’de özel sektör istihdamı Temmuz’da 219 bin arttı, beklenti ise 185 bin artmasıydı.

Küresel piyasalar ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bugün açıklayacağı faiz kararı ve Cuma günü ABD’den gelecek tarım dışı istihdam verisi öncesinde karışık seyirde.

AVRUPA - Avrupa’da endeksler güçlü imalat PMI verilerine karşın düşüşte. Asya’da ise endeksler ABD ve Çin’in tam bir ticaret savaşından kaçınmak için tekrar masaya oturacağına dair haberlerle karışık kapandı. Wall Street vadeli işlemleri de endekslerin düşüşle açılacağına işaret ediyor.

Avrupa borsaları, Euro Bölgesi, Almanya, Fransa’dan gelen güçlü PMI verilerine rağmen, Fed faiz kararı öncesi şirket kazançlarına paralel düşüşte.

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