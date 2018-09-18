ABD 200 milyar dolarlık Çin malına ek gümrük vergisi koydu

İstanbul, 18 Eylül (DHA) - ABD, Çin'den ithal edilen toplam 200 milyar dolar değerindeki ürünlere 24 Eylül'den itibaren ek gümrük vergisi uyguyaşacağını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, yeni gümrük vergisi uygulamasının Çin'in "sübvansiyonlar ve bazı sektörlerde faaliyet göstermek isteyen yabancı şirketlere yerli ortak alma zorunluluğu gibi haksız ticari uygulamaları" nedeniyle getirildiğini söyledi.

Trump, "Yapılması gereken değişikliklerin türü konusunda çok açık olduk ve Çin'e bize daha adil davranması için her türlü fırsatı verdik. Ancak şu ana kadar Çin uygulamalarını değiştirme niyeti göstermedi" dedi.

Aralarında Çin'in en büyük tarım ürünü pirinç ile en büyük sanayi ürünlerinden tekstil ürünlerinin de yer aldığı toplam altı bin tür ürüne ek gümrük vergisi getiriliyor. Ek gümrük vergileri ilk aşamada yüzde 10 olarak uygulanacak ve 2019 yılı başından itibaren yüzde 25'e yükseltilecek.

