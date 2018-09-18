FİNANS

ABD 200 milyar dolarlık Çin ürününe daha vergi uygulayacak

FİNANS HABERLERİ  | 18.09.2018 03:31 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump: - "Bugün, 7 hafta süren kamuoyu bildirim süresi, oturumlar ve geniş yorum imkanlarının ardından USTR'ye yaklaşık 200 milyar dolarlık Çin ithalatına yönelik ek tarifeleri uygulamaya başlama direktifini verdim. 24 Eylül'de yürürlüğe girecek ve yıl sonuna kadar yüzde 10 seviyesinde kalacak tarifeler, 1 Ocak 2019'dan itibaren yüzde 25'e yükselecek" - "Umarım, bu ticaret meselesi, sonunda büyük saygı ve yakınlık hissettiğim Çin Devlet Başkanı Şi ve benim tarafından çözülecek"

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Çin'den ithal edilen 200 milyar dolarlık ürüne daha 24 Eylül'den itibaren yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını bildirdi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Trump, ABD Ticaret Temsilciliğine (USTR), Çin'e yönelik ikinci gümrük vergisi paketini hayata geçirme talimatı verdiğini duyurdu.

Yaklaşık 200 milyar dolarlık ürünü ilgilendiren tarifelerin bir hafta sonra uygulanmaya başlanacağını belirten Trump, "Bugün, 7 hafta süren kamuoyu bildirim süresi, oturumlar ve geniş yorum imkanlarının ardından USTR'ye yaklaşık 200 milyar dolarlık Çin ithalatına yönelik ek tarifeleri uygulamaya başlama direktifini verdim. 24 Eylül'de yürürlüğe girecek ve yıl sonuna kadar yüzde 10 seviyesinde kalacak tarifeler, 1 Ocak 2019'dan itibaren yüzde 25'e yükselecek." ifadelerini kullandı.

Trump, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki "ticaret savaşının" büyümesine neden olacağı öngörülen açıklamasında, Çin'in misillemeye gitmesi durumunda yaklaşık 267 milyar dolarlık Çin menşeli ürünü kapsayan üçüncü tarife paketinin anında yürürlüğe gireceğini vurguladı.

Çin yönetimine "ülkenin adaletsiz ticaret uygulamalarını sonlandırma" çağrısında bulunan Trump, "Umarım, bu ticaret meselesi, sonunda büyük saygı ve yakınlık hissettiğim Çin Devlet Başkanı Şi ve benim tarafından çözülecek." görüşünü paylaştı.

ABD'nin şimdiye kadar attığı korumacı ticaret adımlarına "kısasa kısas" yanıtlar veren Pekin yönetiminin, 200 milyar dolarlık ürünü etkileyecek ikinci tarife paketine nasıl karşılık vereceği ise merakla bekleniyor.

- 5 bin Çin ürününü ilgilendiriyor

Trump yönetimi, deniz mahsullerinden spor eldivenine, doğal ve kimyasal minerallerden sebze ve meyvelere, tütün mamullerinden otomobil lastiğine kadar 5 bin farklı ürünün yer aldığı 200 milyar dolarlık Çin menşeli ürünün listesini 10 Temmuz'da açıklamıştı.

Söz konusu listedeki ürünlere gümrük vergisi getirilmesinin Amerikan şirketlerini nasıl etkileyeceğini anlamaya yönelik 60 günlük geri bildirim süresi 6 Eylül'de sona ermişti.

- ABD-Çin "ticaret savaşının" gelişimi

ABD ile Çin arasında bir "ticaret savaşının" başlangıcı olarak görülen gelişmeler, Trump yönetiminin 23 Mart'ta ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmesiyle başladı.

Çin, Washington'un çelik ve alüminyum ürünlerine yönelik ek gümrük vergilerine cevaben nisan ayı başında ABD menşeli 128 ürüne yüzde 15 ila yüzde 25 arasında değişen tarifeler getirdi.

ABD yönetimi, ayrıca Çin'in, Amerikalı şirketlerin teknolojilerini ve fikri mülkiyetlerini ele geçirmeye yönelik usulsüz faaliyetleri gerekçesiyle toplam 50 milyar değerindeki Çin menşeli ürüne, temmuz ve ağustos aylarında yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulamasını yürürlüğe koydu.

Pekin yönetiminin, ABD'nin sadece Çin'i hedef alan bu hamlesine tepkisi gecikmedi. Çin Ticaret Bakanlığı, bu karara cevaben ABD'den ithal edilen 50 milyar dolar tutarındaki 659 ürünü yüzde 25 gümrük vergisine tabi tutmaya başladı.

ABD Başkanı Donald Trump, 18 Haziran'da Çin'in daha önce açıkladığı tarifelere misillemeyle karşılık vermesi halinde 200 milyar dolar değerindeki ürünlere de yüzde 10 gümrük vergisi uygulanması talimatını verdi.

ABD Ticaret Bakanlığının resmi verilerine göre, geçen sene Çin'den ithal edilen tüm malların toplam değeri yaklaşık 505,5 milyar dolara tekabül etmişti. Bu yılın ilk yarısında Çin'den ithal edilen ürünlerin toplam değeri ise 250 milyar dolar civarında gerçekleşti.

PARTNERÜnlü şarkıcı frikik vermemek için çok uğraştı ama...Ünlü şarkıcı frikik vermemek için çok uğraştı ama...
Hisarcıklıoğlu: Dünyada ekonomik yarış şehirler içinde başladıHisarcıklıoğlu: Dünyada ekonomik yarış şehirler içinde başladı
İZBAN'da toplu sözleşme iş görüşmeleri sonuçsuz kaldıİZBAN'da toplu sözleşme iş görüşmeleri sonuçsuz kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Başkanı Donald Trump Çin gümrük vergisi ticaret savaşı

En Çok Okunan Haberler

İsrail, Suriye’nin başkenti Şam’da stratejik bölgelerin fotoğraflarını yayınladı: Taktiksel tehdit

İsrail, Suriye’nin başkenti Şam’da stratejik bölgelerin fotoğraflarını yayınladı: Taktiksel tehdit

Devletin ve Cumhurbaşkanlığı'nın kaç uçağı var? Erdoğan'a hediye edilen uçakla birlikte son envanter rakamını Portakal açıkladı

Devletin ve Cumhurbaşkanlığı'nın kaç uçağı var? Erdoğan'a hediye edilen uçakla birlikte son envanter rakamını Portakal açıkladı

İcra tehdidiyle gönderilen SMS'lere ceza

İcra tehdidiyle gönderilen SMS'lere ceza

Yerli otomobil projesi iptal mi olacak? İlk açıklama geldi

Yerli otomobil projesi iptal mi olacak? İlk açıklama geldi

5 ton sipariş geldi! Üretime yetişemiyorlar

5 ton sipariş geldi! Üretime yetişemiyorlar

2018'in en güçlü ekonomileri açıklandı!

2018'in en güçlü ekonomileri açıklandı!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Otomobilde ilk tercih "Renault"

Otomobilde ilk tercih "Renault"

Piyasalarda gün sonu

Piyasalarda gün sonu

1000 kişinin çalıştığı seramik fabrikasında, üretim durduruldu

1000 kişinin çalıştığı seramik fabrikasında, üretim durduruldu

'Cezayı öderim, yoluma devam ederim; artık bitti'

'Cezayı öderim, yoluma devam ederim; artık bitti'

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hisarcıklıoğlu: Dünyada ekonomik yarış şehirler içinde başladı

Hisarcıklıoğlu: Dünyada ekonomik yarış şehirler içinde başladı

İZBAN'da toplu sözleşme iş görüşmeleri sonuçsuz kaldı

İZBAN'da toplu sözleşme iş görüşmeleri sonuçsuz kaldı

150 kadın girişimci KAGİDER ile kampa girdi

150 kadın girişimci KAGİDER ile kampa girdi

Markalı konut satışlarının yüzde 11’i yabancılara yapıldı

Markalı konut satışlarının yüzde 11’i yabancılara yapıldı

Şırnak'ta Ağustos ayında 38 bin kişi uçakla yolculuk yaptı 

Şırnak'ta Ağustos ayında 38 bin kişi uçakla yolculuk yaptı 

DİSK-AR: Gerçek işsiz sayısı 5.95 milyon, gerçek işsizlik yüzde 17.1

DİSK-AR: Gerçek işsiz sayısı 5.95 milyon, gerçek işsizlik yüzde 17.1

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.