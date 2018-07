ABD bankaları Birleşik Krallık'tan kurumlar vergisini indirmesini istedi

İstanbul, 24 Temmuz (DHA) - ABD merkezli bankalar, Brexit nedeniyle Birleşik Krallık'tan çekilmemeleri için, hükümetten kurumlar vergisini indirmesini, bürokrasiyi azaltmasını istiyorlar.

New York Borsası'nı simgeleyen Wall Street'in önde gelen yöneticilerinden biri, Financial Times'a yaptığı açıklamada, Birleşik Krallık hükümetini, City of London'ın finansal merkez olarak New York ile rekabetinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın kurumlar vergisi indirimi ve regülasyonların gevşetilmesi için bastırması sonrasında güç kaybetmekte olduğunu vurguladı.

Bu ay Birleşik Krallık Maliye Bakanı ile bankacılar arasındaki görüşmeye katılanlardan biri olduğu belirtilen üst düzey yönetici, "Londra'nın bir finans merkezi olmaya devam etmesi için ödenmesi gereken bir bedel olduğunu biliyorlar" diye konuştu.

İngiliz bankalarının lobi kuruluşu UK Finance'nin CEO'su Stephen Jones da, "Rekabet gücü büyük bir gündem ve ABD'deki vergi indirimleri ve regülasyonların azaltılması bu konuyu güçlü şekilde radara soktu" dedi.