FİNANS

ABD bankaları Fed'in yıllık stres testinin ilk aşamasını geçtiler

FİNANS HABERLERİ  | 24.06.2019 09:27 | Son Güncelleme

ABD'de 18 banka, temettü ödemesi, hisse geri alımı ve diğer yatırımlar için ABD Merkez Bankası'nın (Fed) onayının önünü açacak yıllık stres testlerinin ilk aşamasını başarı ile geride bıraktılar.

İstanbul, 24 Haziran (DHA) - ABD'de 18 banka, temettü ödemesi, hisse geri alımı ve diğer yatırımlar için ABD Merkez Bankası'nın (Fed) onayının önünü açacak yıllık stres testlerinin ilk aşamasını başarı ile geride bıraktılar.
Financial Times'ın haberine göre, Fed'den yapılan açıklamada, ABD'nin en büyük bankaları, en ağır senaryoda 410 milyar dolar kayıpla karşılaşacakları, ancak yüksek kaliteli sermaye düzeyi hala gerekli olan minimum seviyenin üzerinde kalmaya devam edeceği belirtildi.
Fed Başkan Yardımcısı Randal Quarles yaptığı yazılı açıklamada, "Ülke'nin en büyük bankaları kriz öncesine göre ciddi şekilde daha güçlü ve ağır bir şok karşısında bile ekonomiyi desteklemek için iyi konumlanmış durumdalar" dedi..

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